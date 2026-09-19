Maja Berović je tokom nastupa u Zagrebu prekinula muziku da bi čestitala devojci na devojačkom veču, uz poruku: 'Dobro razmisli!'
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"DOBRO RAZMISLI" Maja Berović prekinula svoj nastup pa se obratila osobi u publici, evo šta je rekla
- Maja Berović je održala uspešan nastup u Zagrebu, gde ju je publika dočekala vriskom i aplauzom.
- Tokom koncerta zaustavila je muziku da bi čestitala devojci koja se udaje i poželela joj sreću.
- Na nastupu su rođendan slavile i još tri osobe, pa je pevačica svima uputila lepe želje.
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Regionalna muzička zvezda, Maja Berović, imala je prošle noći još jedan u nizu uspešnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.
Nasmejna, raspoložena i, kao i obično, dobro obučena, Maja je izašla pred ljude koji su je pozdravili vriskom i jakim aplauzom.
Koliko su je se uželeli dokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju rešilo da proslavi svoj rođendan, dok je jedna lepa brineta proslavila i svoje devojačko veče.
Maja im se svima obratila i uputila im najlepše želje, naročito devojci koja se udaje.
Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen
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Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala.
- Mlada, neka je srećno! - rekla joj je Maja, a onda je šaljivo dodala:
- Dobro razmisli!
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