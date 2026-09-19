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Regionalna muzička zvezda, Maja Berović, imala je prošle noći još jedan u nizu uspešnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.

Nasmejna, raspoložena i, kao i obično, dobro obučena, Maja je izašla pred ljude koji su je pozdravili vriskom i jakim aplauzom.

Koliko su je se uželeli dokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju rešilo da proslavi svoj rođendan, dok je jedna lepa brineta proslavila i svoje devojačko veče.

Maja im se svima obratila i uputila im najlepše želje, naročito devojci koja se udaje.

1/5 Vidi galeriju Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala.

- Mlada, neka je srećno! - rekla joj je Maja, a onda je šaljivo dodala:

- Dobro razmisli!

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