REPER URNISAO SLAĐU PORŠELINU, KOLAPS U ELITI 10! Ša izvređao Slađu, pa joj stavio do znanja samo jedno
- U Eliti 10 učesnici su komentarisali ko je uobražen, a Kristina je izdvojila Bebi Dol, Lepog Miću, Stefana Karića, Sandru i Jakšićku.
- Ša je tokom rasprave spomenuo Slađu Poršelinu i uvredio je, a ona mu je uzvratila teškom uvredom.
- U polemici su se našli i Matora, Ivan, Aneli, Leon i Anđela, dok je Biljana odgovorila na prozivke o majčinstvu sa 17 godina.
Učesnici Elite 10 su ispočetka počeli svoja izlaganja na zadatu temu, a među prvima našla se Kristina Petrović.
- Uobražene osobe su za mene osobe koje su postigle dosta u životu Bebi Dol je dosta postiggla, ima dosta da kaže. Druga osoba je Lepi Mića. Stefan Karić ima uspeh napolju. Sandra ima lepe manire, lepo pričaš i ne može svako da ti priđe. Jakšićka, žena sa stavom. - rekla je Kristina.
- Neuobraženi su Stefan, Matora i Bebi Dol. Objasnio sam sve prošli put. Aneli, Leon i Anđela su uobraženi. - rekao je Ivan.
- Ja sam lepo obrazložila. Anđela, Leon, baš je isfoliran. Ša i Bebi sam već rekla i Đukić.- rekla je Matora.
Ša opleo po Slađi
- Matora je svima dostupna, svakome će učiniti. Mića velika muzička veličina. Bebi Dol, ljudina, prirodna, pametna... Spomenuo sam i Slađu Olupinu, ima gorak ukus u ustina. - rekao je Ša.
- Ti si pušač one stvari - dodala je Porešlina.
- Biljana, prebacila je devojci pod 17 godina i svašta izgovorila na njen račun. - rekao je Đole.
- I ja sam postala mama sa 17 godina - rekla je Biljana.
Pogledajte dodatni snimak: