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Učesnici Elite 10 su ispočetka počeli svoja izlaganja na zadatu temu, a među prvima našla se Kristina Petrović.

- Uobražene osobe su za mene osobe koje su postigle dosta u životu Bebi Dol je dosta postiggla, ima dosta da kaže. Druga osoba je Lepi Mića. Stefan Karić ima uspeh napolju. Sandra ima lepe manire, lepo pričaš i ne može svako da ti priđe. Jakšićka, žena sa stavom. - rekla je Kristina.

- Neuobraženi su Stefan, Matora i Bebi Dol. Objasnio sam sve prošli put. Aneli, Leon i Anđela su uobraženi. - rekao je Ivan.

- Ja sam lepo obrazložila. Anđela, Leon, baš je isfoliran. Ša i Bebi sam već rekla i Đukić.- rekla je Matora.

Ša opleo po Slađi

- Matora je svima dostupna, svakome će učiniti. Mića velika muzička veličina. Bebi Dol, ljudina, prirodna, pametna... Spomenuo sam i Slađu Olupinu, ima gorak ukus u ustina. - rekao je Ša.

- Ti si pušač one stvari - dodala je Porešlina.

1/7 Vidi galeriju Nenad Aleksić Ša Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Biljana, prebacila je devojci pod 17 godina i svašta izgovorila na njen račun. - rekao je Đole.

- I ja sam postala mama sa 17 godina - rekla je Biljana.

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