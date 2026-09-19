Slušaj vest

Učesnici Elite 10 su ispočetka počeli svoja izlaganja na zadatu temu, a među prvima našla se Kristina Petrović.

- Uobražene osobe su za mene osobe koje su postigle dosta u životu Bebi Dol je dosta postiggla, ima dosta da kaže. Druga osoba je Lepi Mića. Stefan Karić ima uspeh napolju. Sandra ima lepe manire, lepo pričaš i ne može svako da ti priđe. Jakšićka, žena sa stavom. - rekla je Kristina.

- Neuobraženi su Stefan, Matora i Bebi Dol. Objasnio sam sve prošli put. Aneli, Leon i Anđela su uobraženi. - rekao je Ivan.

- Ja sam lepo obrazložila. Anđela, Leon, baš je isfoliran. Ša i Bebi sam već rekla i Đukić.- rekla je Matora.

Ša opleo po Slađi

- Matora je svima dostupna, svakome će učiniti. Mića velika muzička veličina. Bebi Dol, ljudina, prirodna, pametna... Spomenuo sam i Slađu Olupinu, ima gorak ukus u ustina. - rekao je Ša.

- Ti si pušač one stvari - dodala je Porešlina.

Nenad Aleksić Ša Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Biljana, prebacila je devojci pod 17 godina i svašta izgovorila na njen račun. - rekao je Đole.

- I ja sam postala mama sa 17 godina - rekla je Biljana.

Ne propustiteRijalitiŠA OTVORIO DUŠU O BIVŠOJ ŽENI U ELITI 10! Krene kao narkoman u krizi drhtavica zbog svega što sam uradio! Evo kako je Miona reagovala (VIDEO)
Nenad Aleksić Ša
RijalitiŠA PREVARIO ŽENU PA MU ONA UZELA BOGATSTVO! Pored 150.000 evra, evo šta je sve dobila od nekretnina: On sve javno otkrio
sa-i-ivana.jpg
RijalitiMIONA I ŠA VIŠE NISU ZAJEDNO?! Reper otkrio da dve godine ne razgovara s njenim roditeljima, a evo gde ona živi već dva meseca! (VIDEO)
20240817-10-02-23---miona--jovanovic--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsMARIJA KULIĆ PONOVO URNIŠE! Hitno se oglasila nakon Miljaninog učešća u Eliti 10: Gledala sam najgore stvar
marija-kulic-miljana.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV