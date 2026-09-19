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Danas se venčala voditeljka Dea Đurđević, a na svečanosti je prisustvovalo dosta poznatih ličnosti. Među njima je bila pevačica Nadežda Biljić koja će pevati na svadbi, a došla je u pratnji supruga Tome Panića.

Oni su na početku razgovara sa medijima otkrili kako se osećaju povodom venačanja bliske prijateljice.

- Odlično sam hvala Bogu, sve je super, došli smo da ulepšamo ovaj divan dan, ja sam mnogo srećna zbog moje Dee. Nema šta bilo mi je drago, ona mi je davno rekla da ću joj ja pevati kad se bude udavala, tako da sam ja čekala ovaj dan. Imala je posebne želje, ali ništa posebno, mi smo tu da uslišimo njene želje.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić tokom učešća u rijalitiju Foto: Pritnscreen, Printscreen

- Dea je moja, moram da priznam da imam malu tremu baš mi je drago i srećna sam, sad sam je videla u venčanici, prelepa je, rekla je Nadežda pa se dotakla honorara.

- A o novcu ne pričam, što se mene tiče ja sam došla da se lepo provedem, i daću sve od sebe da sve bude kako treba, a administraciju pitajte gospodina.

Dekoracija kao iz bajke

Dekoracija na venčanju osmišljena je do najsitnijih detalja. Dominiraju krem i zlatne nijanse. Okrugli stolovi sa krem stolnjacima okruženi su elegantnim zlatnim stolicama sa belim jastucima. Bogati buketi od pampas trave i delikatnih belih ruža dominiraju kao centralni ukrasi na stolovima. Prozirni tanjiri sa zlatnim rubom, zlatni escajg, visoke sveće i personalizovani brojevi stolova učinili su da svako mesto izgleda kao u elitnim svetskim magazinima.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

kurir / blic

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