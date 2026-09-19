PEVAČ KUPIO VILU OD DRAGANE MIRKOVIĆ PA JE PRODAO! Potrošio POLA MILIONA na renoviranje, a onda... "Žao mi je "
- Boban Rajović prodao je luksuznu vilu na Senjaku koju je 2010. kupio od Dragane Mirković, a kaže da mu je žao zbog te odluke.
- U renoviranje i opremanje kuće uložio je 500.000 evra, a posebno je bio ponosan na akvarijum u zidu.
- Posle prodaje traži novu kuću u Beogradu, u blizini stare lokacije.
Pevač Boban Rajović prodao je luksuznu vilu na Senjaku koju je ranije pazario od koleginice Dragane Mirković. Reč je o nekretnini koja je za njega imala poseban značaj, jer je to bila prva kuća koju je kupio u Srbiji nakon ženidbe.
U renoviranje i opremanje ovog doma uloženo je čak 500.000 evra, a pevač je istakao da mu je tokom uređivanja najvažnije bilo da se u kući oseti porodična atmosfera i toplina.
Posebnu pažnju svih koji bi zakoračili u dom privlačio je specifičan detalj u zidovima. U pitanju je akvarijum u zidu u koji je pevač bio potpuno zaljubljen i na koji je izuzetno ponosan.
Ovaj detalj ostavio je jak utisak i na njegovu porodicu, pa se Rajović prisetio i zanimljive anegdote sa svojom majkom. Kada je prvi put došla u posetu i ugledala zid sa akvarijumom, prokomentarisala je uz osmeh: „Pa, sine, to su zlatni zidovi“.
Nakon prodaje ove nekretnine, pevač ne gubi vreme i trenutno traži novu kuću u Beogradu, i to u blizini prethodne lokacije.
"Žao mi je što sam prodao kuću"
Inače, Boban je rekao da se kaje zbog toga što je prodao nekretninu.
- Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali. U jednom periodu se stalno pisalo: "Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića..." Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković - kroz smeh je on rekao za "Telegraf" i dodao:
- Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta para u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, ali sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare.
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