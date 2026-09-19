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Pevač Boban Rajović prodao je luksuznu vilu na Senjaku koju je ranije pazario od koleginice Dragane Mirković. Reč je o nekretnini koja je za njega imala poseban značaj, jer je to bila prva kuća koju je kupio u Srbiji nakon ženidbe.

U renoviranje i opremanje ovog doma uloženo je čak 500.000 evra, a pevač je istakao da mu je tokom uređivanja najvažnije bilo da se u kući oseti porodična atmosfera i toplina.

Posebnu pažnju svih koji bi zakoračili u dom privlačio je specifičan detalj u zidovima. U pitanju je akvarijum u zidu u koji je pevač bio potpuno zaljubljen i na koji je izuzetno ponosan.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj detalj ostavio je jak utisak i na njegovu porodicu, pa se Rajović prisetio i zanimljive anegdote sa svojom majkom. Kada je prvi put došla u posetu i ugledala zid sa akvarijumom, prokomentarisala je uz osmeh: „Pa, sine, to su zlatni zidovi“.

Nakon prodaje ove nekretnine, pevač ne gubi vreme i trenutno traži novu kuću u Beogradu, i to u blizini prethodne lokacije.

"Žao mi je što sam prodao kuću"

Inače, Boban je rekao da se kaje zbog toga što je prodao nekretninu.

- Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali. U jednom periodu se stalno pisalo: "Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića..." Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković - kroz smeh je on rekao za "Telegraf" i dodao:

1/3 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

- Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta para u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, ali sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare.

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