Slušaj vest

Popularna voditeljka Dea Đurđević danas je na večnu ljubav zaklela svom partneru Lazaru, sa kojim je nedavno dobila ćerku Iris. Mladenci nisu skrivali svoju sreću, a proslava je bila ispunjena radosnim trenucima.

Jedan od najemotivnijih momenata bio je kada su Dea i Lazar pred svatove izveli svoju naslednicu Iris. Ponosni roditelji su devojčicu zajedno držali u naručju, a osmesi na njihovim licima su govorili više od reči.

Usledio je njihov prvi ples, što je izazvalo lavinu emocija među gostima. Atmosfera je bila intimna i topla, prožeta ljubavlju i porodičnom srećom. Ovaj poseban dan za Deu i Lazara sigurno će ostati u najlepšem sećanju.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Kurir

Majka Dee Đurđević na ivici suza zbog ćerkinog venčanja: "Ovo ima posebnu težinu"

Udaja voditeljke Dee Đurđević donela je pregršt emocija u dom njene porodice, a najposebniji trenutak obeležile su suze radosnice njene majke. Preplavljena ponosom zbog sreće svoje kćerke i dolaska unuke, Nensi Dodevski nije krila koliko je ovaj dan emotivan za sve njih.

Kroz dirljivu izjavu, ona je otvorila dušu o majčinstvu, brzom prolasku vremena i beskrajnoj ljubavi prema svojoj kćerki.

"Mama je presrećna, najsrećnija do sada, knedla mi je u grlu, samo što ne zaplačem, zbog bebe, zbog sreće moje dece. Ja sam Deu jako mlada rodila, bila sam klinka, ovo već ima neku težinu, ona je duša moje duše. Jako je brzo vreme proletelo, ona je za mene i dalje dete i uvek će biti mala. Prelepa je. Unuka je baš dobra, što se tiče drugog deteta to neka oni odluče." - rekla je Nensi Dodevski, majka Dee Đurđević.

00:19 Dea Djurdjevic prvi ples Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: