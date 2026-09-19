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Folk zvezda Katarina Živković sinoć je nastupala u Novom Sadu, a među brojnim gostima našla se i njena koleginica Barbara Bobak.

Barbara očigledno obožava Kaću i njene pesme, a već nekoliko puta u poslednjih nekoliko meseci javno joj je poručila da je vreme da napravi veliki solistički koncert. Ovoga puta dobila je i konkretno obećanje!

Katarina se tokom nastupa obratila Barbari preko mikrofona i pred punim klubom obećala da će veliki solistički koncert održati sledeće godine, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Nakon toga Kaća je zapevala hit „Surova realnost“, pesmu koju je za nju uradila upravo Barbara Bobak, a publika ju je pevala zajedno sa njom uglas.

00:51 Kaća Živković Izvor: Privatna arhiva

Inače, klub u Novom Sadu bio je dupke pun, a atmosfera na nastupu usijana.

Kako je izgledao trenutak kada je Katarina javno obećala koncert, ali i reakcija Barbare Bobak, pogledajte u videu.

Pogledajte dodatni snimak: