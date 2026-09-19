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Prozivke Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, koji je nedavno žestoko udario na domaću estradu zbog toga što se mnoge pevačice nisu pojavile na pomenu legendarnoj autorki Marini Tucaković, očigledno su odjeknule u javnosti.

Čini se da je među koleginicama koje su pogođene tim rečima i Ana Nikolić, te je odlučile da oda počast ženi koja potpisuje neke od najvećih hitova na ovim prostorima tek kasno popodne.

Ana je posetila večnu kuću Marine Tucaković i tom prilikom zabeležila kadrove na groblju, koje je potom podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Objavila je snimke sa groba propraćene zvukom njene čuvene balade "Mišo moj", jedne od najemotivnijih pesama koje je Marina napisala u svojoj karijeri, a koja nosi posebnu i tešku simboliku.

Preminula kao velika, a već počeli da je zaboravljaju

Marina Tucaković ispraćena je na večni počinak pre pet godina, kada su mnoga poznata imena poslala poslednji pozdrav jednoj od najvećih tekstopiskinja na našim prostorima.

Za razliku od 19. septembra 2021. godine, kada je tragična vest okupila mnogobrojne pevače sa kojima je Marina blisko sarađivala, ovog 19. septembra su mnogi iz sveta poznatih izostali na Novom groblju u Beogradu. Osim supruga Aleksandra Radulovića Fute, od poznatih lica, mogli su da se vide jedino Danijel Pavlović i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13.

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