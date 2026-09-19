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Nova pesma Slobe Radanovića „Pozvaću te“ za kratko vreme osvojila je publiku, a sada je uspela da ponovo pokrene i priču o njegovom odnosu sa bivšom suprugom Kristinom Kijom Kockar.

Naime, novinari su Kiju pitali da li joj se dopada Slobina nova pesma, na šta je ona odgovorila da joj se numera ne dopada. Ipak, kroz naizgled neobaveznu priču detaljno je objasnila gde je i na koji način čula pesmu, pa mnogima nije promaklo da je Radanovićev novi hit ipak pažljivo saslušala i ispratila.

Njena izjava ubrzo je stigla i do Slobe, kog smo pozvali za komentar, a pevač prema bivšoj supruzi nije bio nimalo blagonaklon. Naprotiv, jasno je stavio do znanja koliko mu je danas važno njeno mišljenje.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

Koga više briga za Kiju?

– Koga više briga šta Kija komentariše?! Ona je nebitna osoba u mom životu. Drago mi je da ste pomenuli pesmu, mogu da vam kažem da je publika uveliko peva uglas na nastupima, izvodim je dva puta u toku večeri. Inače, pesmu „Pozvaću te“ izabrala je moja žena Jelena. Njen ukus se očigledno ponovo podudario sa ukusom publike, a to je jedino bitno – poručio je Sloba.

Da je publika odlično prihvatila „Pozvaću te“ svedoči i interesovanje koje numera beleži od objavljivanja. Društvene mreže preplavljene su snimcima sa Slobinih nastupa na kojima publika pesmu peva uglas, dok je spot za manje od mesec dana na YouTube-u prikupio gotovo 4,5 miliona pregleda.

Pogledajte dodatni snimak: