Slušaj vest

Pevačica narodne muzike Živkica Miletić nastupila je večeras na čuvenom Šabačkom vašaru, gde se pred publikom pojavila posle duže pauze.

Pored atmosferu koju je dovela do usijanja, Živkica se u razgovoru dotakla i privatnih odnosa sa kolegama sa estrade, kao i nedavnih pisanja u medijima. Posebno pažnju privukla je njena izjava o koleginici Suzani Jovanović:

– Nakon natpisa koji su se pojavili u medijima o Suzani Jovanović, ona mi se nije javila. Ali nema veze, ne ljutim se ja na nju – poručila je pevačica u svom prepoznatljivom, mirnom tonu, stavljajući do znanja da ne želi da raspiruje dalje sukobe.

04:06 Zivkica Miletic intervju Izvor: Kurir

Osim o odnosima na estradi, Živkica se sa velikim poštovanjem i emocijama prisetila i svog pokojnog kolege i kralja narodne muzike, Šabana Šaulića, istakavši koliko je njegov trag u muzici neizbrisiv i koliko joj nedostaju vremena kada su nastupali zajedno.

Publika na Šabačkom vašaru dočekala je pevačicu gromoglasnim aplauzom, čime je još jednom potvrdila da je njeni hitovi i dalje prate gde god da se pojavi.

Pogledajte dodatni snimak: