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Bivša učesnica „Elite“, Milena Kačavenda, gostovala je u emisiji „Magazin In“ i tom prilikom otvoreno govorila o svojoj aferi sa Markom Janjuševićem Janjušem. Ona je istakla da je iz tog odnosa naučilavažnu i skupu lekciju.

Milena je priznala da je u taj odnos uložila isključivo emocije i pažnju, ali da to nije donelo nikakav rezultat.

"Ništa nisam davala osim ljubavi i pažnje u odnosu sa Janjušem, ništa nije vredelo, on je prešao kod moje drugarice", otkrila je Kačavenda.

Ona se osvrnula i na njihovu bliskost, naglasivši da se sve dogodilo spontano i da su mesecima bili nerazdvojni.

"Je l' potvrdio da smo se ljubili dva i po sata? Pa kako možeš da se ljubiš sa nekim za koga kažeš da je došao na poziv? Otvoren prelom karaktera mi se desio. Nečega je tu bilo i stvarno se desilo spontano. Mi smo pet meseci bili nerazdvojni, ja sam bila pažljiva i nežna, ništa nije pomoglo. Ja sam gospođetina i to košta, to sam naučila", istakla je Milena.

"Okliznula sam se na koru od banane – u pedesetim učim ispočetka!"

Govoreći o razlozima zbog kojih je poklekla, Kačavenda je objasnila da je dug period bila sama, ali da je svesna da je napravila grešku u javnosti preko koje sada ne prelazi lako.

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

Gastoz ulazi u Elitu

Kačavenda ističe da je uverena da je raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza fejk.

- Juče na moj post na Instagramu vidim komentar Gastoza koji je baš bio bogougodan - "Baba se mumificirala", valjda je hteo da kaže da sam na plastičnoj operaciji nekoj. Ono toliko su jadni, nema dalje. Da li hoće rat pre nego što misli da ću ja verovatno ući, a pretpostavljam da će i on, pošto provereno znam da je on u vezi sa Anđelom. Toliko su jadni, toliko su mizerni. Sigurna sam da je ovo fejk i da se pravi priča za Filipa Cara. S obzirom na to da su svi fejkeri, od njega smrada ništa bolje nisam očekivala nego da mi na Instagramu napiše "baba se mumificirala". Isprovociraju me i onda se ja upalim i uđem u onaj moj režim radni kad bi im kevu kevinu poslagala. Da im nema Filipa Cara u ovom trenutku, ostali su statisti u kukuruzu.

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