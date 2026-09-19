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Nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga" zabrinuo je svoje pratioce objavom na društvenim mrežama, nakon što je podelio fotografiju iz medicinske ustanove na kojoj se vidi njegova noga u gipsu!

Naime, na Instagram storiju osvanula je fotografija na kojoj se vidi da mu je noga imobilisana, dok se u pozadini nalazi prostorija koja izgleda kao ordinacija. Uz objavu je stajao i natpis "I tako".

Iako prizor deluje zabrinjavajuće, za sada nije poznato šta se tačno dogodilo, da li je došlo do preloma ili je u pitanju neka druga povreda. Bivši zadrugar nije izneo detalje o tome kako je zadobio povredu, niti koliko će trajati oporavak.

Reč je o Bojanu Bokiju Simiću, nekadašnjem učesniku „Zadruge“, koji je tokom boravka u Beloj kući privlačio pažnju i zbog turbulentnog odnosa sa bivšom suprugom, pevačicom Ivanom Šašić.

Foto: Printscreen

Razvod nakon prevare

Boki i Ivana nekada su bili bračni par, a njihov odnos nakon razvoda postao je tema brojnih razgovora u rijalitiju, kao i medijskih napisa. Njihov rastanak pratili su međusobni sukobi i optužbe, a Simić je tokom učešća u "Zadruzi" iznosio detalje iz njihovog privatnog života.

U jeku skandala, susreli su se baš u Šimanovcima, kada je Ivana, kao muzički gost, došla na žurku na kojoj je bio i njen bivši.

- Neko je mene prozivao da ne smem da dođem. Ja sam u ovoj kući 18 godina, tako da Boki lažovu, ja sam zvezda. Ja nisam donela krokodila, ja da sam znala da je toliko bogat, ne bih se razvodila, što da se mučim - rekla je Ivana koju je, inače, bivši suprug prevario sa znatno starijom ženom.

Simić joj je tada uzvratio uvredama, a njihov susret pokazao je koliko su odnosi bivših supružnika bili narušeni.

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Grand

Boki o bivšoj supruzi: „Niti ću je pominjati, niti želim da me pominje“

Nakon izlaska iz rijalitija, Bojan je za medije govorio o tome da li je ostao u kontaktu sa Ivanom, a njegov odgovor nagovestio je da nije želeo da nastavlja javne rasprave sa bivšom suprugom.

- Nisam se čuo sa njom, stavio sam znak uzvika tu, nisam stavio tačku, jer tu onda možeš da staviš još dve tačke, pa da bude nastavak. Niti ću je pominjati, niti želim da me pominje. Sve što je izrečeno s njene strane, nek služi njoj na čast sve što je rekla, a i meni isto - rekao je Bojan.

kurir / pink.rs

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