DOŠAO DA PODRŽI DRUGARICU U PINKOVIM ZVEZDAMA PA POSTAO TAKMIČAR Nesvakidašnja situacija, produkcija donela odluku: Rešeno je
Nesvakidašnja situacija nastala je tokom muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kada je Mijat Stanojević, koji je došao kao podrška kandidatu, izašao iz bekstejdža na scenu i neplanski počeo svoje učešće.
Mijata Stanojevića znamo kao influensera sa društvenih mreža, a sada ćemo ga gledati i na ružičastoj televiziji kao takmičara popularnog muzičkog programa.
Kako je od podrške postao takmičar?
Naime, tiktoker je došao u "Pinkove Zvezde" kao podrška prijateljici koja se takmičila, a potom ga je Ognjen pozvao da siđe u studio, što je Mijat sa zadovoljstvom učinio.
Zorica nije krila da joj se dopada samouverenost koju kandidati pokazuju na sceni.
- Volim što su kandidati tako samouvereni, da sam ja počela da sumnjam u svoju procenu. Molim te otpevaj neku pesmu akapela, da bi te ubacili direktno u poslednji krug takmičenja - poručila je Zorica.
Mijat je, zatim, bez mnogo razmišljanja prihvatio izazov žirija i odmah najavio svoj nastup.
- Naravno, pevaću svoju pesmu TikTak. Ja sam TikToker - rekao je Mijat.
Mentor Designerica
- Da li neko od vas želi da glasa da ga uzme - pitao je Ognjen žiri.
- Ja želim - rekao je Desingerica
- Rešeno je, gotovo - rekao je Ognjen
- Šta ti je život. Došao je kao podrška, a ode kao takmičar - rekla je Bojana.
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