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Nesvakidašnja situacija nastala je tokom muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kada je Mijat Stanojević, koji je došao kao podrška kandidatu, izašao iz bekstejdža na scenu i neplanski počeo svoje učešće.

Mijata Stanojevića znamo kao influensera sa društvenih mreža, a sada ćemo ga gledati i na ružičastoj televiziji kao takmičara popularnog muzičkog programa.

Kako je od podrške postao takmičar?

Naime, tiktoker je došao u "Pinkove Zvezde" kao podrška prijateljici koja se takmičila, a potom ga je Ognjen pozvao da siđe u studio, što je Mijat sa zadovoljstvom učinio.

1/4 Vidi galeriju Mijat Stanojević u Pinkovim zvezdama Foto: Printscreen Pink

Zorica nije krila da joj se dopada samouverenost koju kandidati pokazuju na sceni.

- Volim što su kandidati tako samouvereni, da sam ja počela da sumnjam u svoju procenu. Molim te otpevaj neku pesmu akapela, da bi te ubacili direktno u poslednji krug takmičenja - poručila je Zorica.

Mijat je, zatim, bez mnogo razmišljanja prihvatio izazov žirija i odmah najavio svoj nastup.

- Naravno, pevaću svoju pesmu TikTak. Ja sam TikToker - rekao je Mijat.

Mentor Designerica

- Da li neko od vas želi da glasa da ga uzme - pitao je Ognjen žiri.

- Ja želim - rekao je Desingerica

1/7 Vidi galeriju Desingerica došao na snimanje Pinkovih Zvezda Foto: Nemanja Nikolić

- Rešeno je, gotovo - rekao je Ognjen

- Šta ti je život. Došao je kao podrška, a ode kao takmičar - rekla je Bojana.

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