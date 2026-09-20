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Pevač Uroš Živković nastupio je na čuvenom Šabačkom vašaru, a tom prilikom otvoreno je govorio o kolegama koji izbegavaju ovakva mesta. Istakao je da nema razloga da se bilo ko stidi vašara, posebno jer su na njemu nekada nastupale velike muzičke legende, među kojima je bio i Šaban Šaulić.

Živković je otkrio i da njegova supruga ovog puta nije bila sa njim, već je ostala kod kuće kako bi čuvala dete. Pevač je govorio i o situacijama sa kojima se često susreće tokom nastupa, posebno kada su u pitanju kafana, alkohol i vesela atmosfera.

Osim toga, dotakao se i odlaska Ane Bekute iz takmičenja "Zvezde Granda". Tom prilikom istakao je koliko joj duguje za svoju karijeru, dok je Snežanu Đurišić opisao kao pravu estradnu majku.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

04:56 Uroš Živković na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

- Već tradicionalno, ne znam koja za redom godina, ovaj Šabački vašar je jedna od najvećih manifestacija kod nas, sa velikim zadovoljstvom radim, nadam se da će biti top večeras. Ne znam jel mi je više hladno ili glasno - rekao je Uroš Živković domaćim medijima među kojima je bio i Kurir, pa se osvrnuo na to što se neke njegove kolege stide ovakvih nastupa:

"Šaban Šaulić je pevao na vašarima, ne vidim šta je tu sramota"

- Nekad su najveće zvezde pevale na vašarima od Šabana Šaulića. Ne vidim šta je tu sramota. Ovo je fensi organizacija dolaze mladi. Ovde dolaze ljudi od 7 do 77, volim šabački vašar i kao gost, a volim i da pevam. Nije to više taj vašar. Ja sam bio pre 20 god, bio sam tada baš mali, ja sam iz Srema odavde mi je poreklo.

Potom, Živković se osvrnuo na to što njegova supruga sinoć nije bila sa njim na vašaru:

- Ona bi bila ovde glavni gost, ona ovo obožava. Ali večeras čuva dete. Imali smo par manifestacija ovih dana pa ne može da stigne sve - rekao je pevač, pa otkrio da li pamti neku lošu ili dobru situaciju sa nastupa:

1/3 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir

- Ma bilo je svašta. U suštini prilazim sa pozitivom ljudima. Kafana alkohol i svašta nešto, dešava se.

"Snežana Đurišić je estradna majka"

Uroš je govorio i o Snežani Đurišić koja važi za jednu od najstrožijih među kandidatima ali smatra je uzorom.

- Ona kao budući ženski uzor. I treba da se plaše. Ona je estradna majka.

Zatim se osvrnuo i na odlazak Ane Bekute iz Zvezde Granda.

- Možda se zasitila žena, dugo je bila tu. Ona je zaslužna za to što sam danas ovo, jer je bila u žiriju tako da želim joj sve najbolje, Anči legendo.

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