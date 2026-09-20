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Promene stižu u popularno muzičko takmičenje "Zvezde Granda", a čelnici produkcije i voditelji objasnili su šta možemo da očekujemo od nove sezone.

Mentorski rad i dalje ostaje važan deo takmičenja, ali su nova pravila donela promene u načinu na koji takmičari dobijaju svoje mentore. Od sada će broj glasova članova žirija direktno uticati na to ko će im biti mentor.

Voditelj Voja Nedeljković i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić objasnili su detaljno kako funkcioniše novi sistem i šta sve takmičare očekuje tokom nastupa.

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- Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu - objasnio je Voja.

Direktor Goran Šljivić je dodatno pojasnio pravila i otkrio šta donosi svaki broj glasova:

- Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje Produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster - objasnio je Šljivić, prenosi "GrandOnline".

1/4 Vidi galeriju goran šljivić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Kandidati koji osvoje pet ili šest glasova neće imati mogućnost da sami biraju mentora, već će tu odluku doneti produkcija. Sa druge strane, takmičari koji dobiju sedam ili osam glasova moći će sami da izaberu mentora sa kojim žele da rade.

Nova sezona donosi i dodatne opcije članovima žirija. Oni sada mogu da glasaju, da ne daju svoj glas, ali i da pritisnu panik taster. Takođe, mentorima će biti omogućeno da se izjasne da li žele da povuku svoj glas ukoliko ne žele da sarađuju sa određenim kandidatom.

Jedno pravilo važi za sve

Bez obzira na ostale promene, jedno pravilo ostaje isto - samo kandidati koji osvoje sedam ili osam glasova mogu sami da biraju mentora, dok će kod onih sa pet ili šest glasova konačnu odluku doneti produkcija.

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