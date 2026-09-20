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Na grobu Marine Tucaković juče je osvanula tužna scena. Na petogodišnjicu smrti, bliski ljudi su došli da odaju počast autorki najvećih hitova domaće estrade. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju medija jeste to što su se od poznatih imena na pomenu pored njenog supruga Aleksandra Fute Radulovića pojavili samo Mira Kosovka, Danijel Pavlović i Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13.

1/7 Vidi galeriju Pet godina od smrti Marine Tucaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Boki je tom prilikom istakao nezadovoljstvo zbog izostanka pevača koje je Marina za života vinula u estradni vrh zahvaljujući svojim tekstovima, te je šoumen direktno prozvao i Anu Nikolić, a sada je stigao brutalan odgovor od Gorana Ratkovića Raleta.

Rale: Marini se ovakav gest uopšte ne bi dopao

Kurir je pozvao pevačicu, međutim, umesto Ane Nikolić, na telefon se javio njen partner Goran Ratković Rale, koji je objasnio širu sliku novonastale situacije:

- Nisam znao da je za obeležavanje godišnjice bitno da dođeš prvi, pozoveš novinare i "napljuješ" sve koji nisu tu. Pitam se gde je nestalo ljudsko dostojanstvo? Mogao je da ode na groblje i u osam ujutru i isproziva Futu da nije došao na pomen Marini, što me ne bi čudilo, obzirom da znam o kakvom mentalnom sklopu se radi. Sve za kadar. Marini se ovakav gest uopšte ne bi dopao, ali to govori o njemu. Sramota je čime se mi bavimo na ovakav dan. Zato ću ovde staviti tačku - jasan je bio Rale za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić Foto: Marko Karović, Dragana Udovičić, Dragan Kadić, Printscreen YouTube

Boki 13: Gde je Ana Nikolić koja joj je bila mezimica?

Podsećanja radi, Boki 13 je tokom jučerašnjeg razgovora sa predstavnicima medija sledećim rečima prozvao Anu Nikolić:

- Došao sam iz Skoplja, a svi ovi ljudi žive tu, na minut od groblja. Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje, a danas ih nema. To je veliko licemerje i sramota. Gde je Ana Nikolić, koja joj je bila mezimica? Gde su ostali? - poručio je Jovanovski za "Alo!".

Ana Nikolić, koja nikada nije krila koliko joj je Marina značila, samostalno je otišla na grob prijateljice nakon pomena, u miru, istakavši veliku žal na društvenim mrežama uz pesmu "Mišo moj", koju je snimila 2010. godine, a koja je nastala perom Marine Tucaković.

Foto: Printscreen

Ipak, svako na svoj način nosi tugu i bira kako će se oprostiti od onih kojih više nema. Neko ode na groblje i oda počast u društvu bliskih ljudi, dok neko to učini u tišini i bez prisustva ostalih, pa sam odlazak na pomen ne bi trebalo da bude jedino merilo nečijeg odnosa prema preminuloj osobi. Jedno je sigurno - Marina Tucaković će se, bez obzira na sve, pamtiti po svojim pesmama, stihovima i neizbrisivom tragu koji je ostavila na domaćoj muzičkoj sceni.

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