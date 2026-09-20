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Katarina Lazić uživa u ljubavi sa suprugom pevačem Darkom Lazićem u porodičnoj kući u Brestaču. U njihovom dvorištu nalazi se i kuća Dragana Lazića, pokojnog brata pevača, a u kojoj sada živi njegova supruga sa naslednicama.

Katarina je sada rešila da progovori o odnosu sa jetrvom.

Prošlo je šest meseci od tragične smrti Dragana Lazića, brata Darka Lazića, a pevač i njegova supruga Katarina trudili su se da tokom ovog teškog perioda budu uz njegovu porodicu i pruže im podršku.

Kaća je sada na svom Instagram profilu otvoreno govorila o odnosu koji ima sa Draganovom udovicom, otkrivši detalje njihove bliskosti i odnosa nakon velike porodične tragedije.

Foto: Printscreen Instagram

- U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće? - glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:

- U super, kao i uvek. Ne znam zašto bi bilo drugačije? - napisala je ona.

Dragan je suprugu voleo do poslednjeg dana

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, 11. marta, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći. Vozeći motor, Dragan se sudario sa autom i na putu do bolnice je podlegao povredama.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić se preselio na nebesku kafanu Foto: Preent, Ilija Ilić Ata Images, Kurir, Ilija Ilić

On je kao i svoj brat, bio pevač, ali nikada nije hteo da bude javnog sveta. Iza sebe je ostavio ženu sa kojom je osnovao porodicu. O njegovom privatnom životu ne zna se previše - voleo je motore, bio je vezan za porodicu i do poslednjeg dana je voleo suprugu. Na njegovom Instagram nalogu mogu se naći objave sa svirki, fotografije motora ili trenuci provedeni sa porodicom.

Draganu je najveća podrška bila supruga, za koju svi kažu da je prava prirodna lepotica. Atraktivna crnka nije se previše medijski eksponirala.

Foto: Printscrean

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