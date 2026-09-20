Slušaj vest

Katarina Lazić uživa u ljubavi sa suprugom pevačem Darkom Lazićem u porodičnoj kući u Brestaču. U njihovom dvorištu nalazi se i kuća Dragana Lazića, pokojnog brata pevača, a u kojoj sada živi njegova supruga sa naslednicama.

Katarina je sada rešila da progovori o odnosu sa jetrvom.

Prošlo je šest meseci od tragične smrti Dragana Lazića, brata Darka Lazića, a pevač i njegova supruga Katarina trudili su se da tokom ovog teškog perioda budu uz njegovu porodicu i pruže im podršku.

Kaća je sada na svom Instagram profilu otvoreno govorila o odnosu koji ima sa Draganovom udovicom, otkrivši detalje njihove bliskosti i odnosa nakon velike porodične tragedije.

Katarina Lazić
Foto: Printscreen Instagram

- U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće? - glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:

- U super, kao i uvek. Ne znam zašto bi bilo drugačije? - napisala je ona.

Dragan je suprugu voleo do poslednjeg dana

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, 11. marta, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći. Vozeći motor, Dragan se sudario sa autom i na putu do bolnice je podlegao povredama.

Dragan Lazić se preselio na nebesku kafanu Foto: Preent, Ilija Ilić Ata Images, Kurir, Ilija Ilić

On je kao i svoj brat, bio pevač, ali nikada nije hteo da bude javnog sveta. Iza sebe je ostavio ženu sa kojom je osnovao porodicu. O njegovom privatnom životu ne zna se previše - voleo je motore, bio je vezan za porodicu i do poslednjeg dana je voleo suprugu. Na njegovom Instagram nalogu mogu se naći objave sa svirki, fotografije motora ili trenuci provedeni sa porodicom.

Draganu je najveća podrška bila supruga, za koju svi kažu da je prava prirodna lepotica. Atraktivna crnka nije se previše medijski eksponirala.

Ovo je supruga brata Darka Lazića
Foto: Printscrean

Ne propustiteStars"NAKON SMRTI BRATA DARKO VIŠE NIJE ISTA OSOBA" Bolna ispovest Kaće Lazić o porodičnoj situaciji, otkrila kroz šta prolaze: Pustila sam njega da sam odluči...
Screenshot 2025-09-26 071823 copy.png
Stars"DARKO NIJE HTEO STRUČNU POMOĆ!“ Katarina Lazić slomljena posle deverove pogibije - progovorila o prevari i istini o odnosu sa Anom Sević
WhatsApp Image 2026-03-11 at 22.06.00.jpeg
StarsKAĆA LAZIĆ POKAZALA KAKO PROVODI VREME U BRESTAČU Emotivni prizor iz porodičnog dvorišta - Ovako izgleda dan u njihovoj kući u teškim trenucima
Darko Lazić Poginuo brat Darka Lazića Dragan Lazić Brestać (2).jpeg
StarsOVU SNAJU JE POKOJNI BRAT DARKA LAZIĆA NAJVIŠE VOLEO! Jednom pričao o njoj: Rekao sam joj to...
Dragan Lazić.jpg

BONUS video:

04:56
Uroš Živković na Šabačkom vašaru  Izvor: Kurir