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Influenserka Kristina Kika Živković (37) odlučila je da javno progovori o nasilju koje je, kako tvrdi, pretrpela od bivšeg partnera. Gostujući u Jutarnjem programu televizije "Pink", iznela je detalje o teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, a tokom razgovora osvrnula se i na svoje poznanstvo sa Darkom Lazićem i njegovim pokojnim bratom Draganom.

1/5 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen Pink

Govoreći o snimku koji je dospeo u javnost, Kristina je opisala šta se dogodilo ispred jednog ugostiteljskog objekta i kako je, prema njenim rečima, počeo napad.

- Što se tiče snimka, sve se desilo 31. maja posle ponoći oko tri u noć. Ispred hotela u kom sam ja radila kao menadžer, a koji drži dotični gospodin. Ja sam izgubila pamćenje i ne znam pola stvari. Dok sam ležala u bolnici poslao mi je snimak. Izašla sam napolje i tražila sam pomoć, od čega je jedan od njih dobio batine od njega. Niko nije prijavio, niko tu noć nije zvao pomoć.

Kristina je do detalja opisala šta se dogodilo kada se nasilje nastavilo u prostorijama hotela u kojima su živeli:

"Tukao me je drvenom palicom, pištoljem, bila sam vezana lisicama"

Foto: Printscreen Instagram

- Nakon toga sam uvučena unutra, probudila sam se u apartmanu, mi smo živeli tu. On je nastavio tu mene da tuče, sa drvenom palicom, pištoljem, bila sam vezana lisicama za krevet.Dok sam bila vezana i dalje me je tukao. Bila sam modra po licu, to su slike posle nekih pet dana. On je meni oduzeo telefon, pokušao je sve da mi obriše. Uspela sam da sačuvam jedan deo - prisetila se Kika.

"Majka ga je molila da prestane da me tuče"

Kako je Kristina sama rekla, nasile je trpela dve i po godine, istakavši da i dalje nema svoj mir, s obzirom, na to da još uvek dobija pretnje.

- Zadnje dve i po godine sam trpela batine. To je bila njegova ljubomora, da ja njega varam. Ja sam radila sa njim, bila sam menadžer hotela. Ja nisam išla kod svojih kući, moj telefon je bio više kod njega nego kod mene. Njega je majka molila da prestane da me tuče, on je i na nju nasrtao. Mi sad nemamo nikakav kontakt, ja i dalje nemam mir. On me i dalje uznemirava i preti mi, preti i mojima. Nikakvu zaštitu ja nemam.

1/7 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen

Podnela krivičnu prijavu

Kristina se osvrnula na krivičnu prijavu koju je podnela protiv bivšeg partnera i iskreno priznala da ju je ranije bilo strah da prijavi nasilje.

- Ja sam podnela krivičnu prijavu, 11. sam prijavila slučaj jer je on počeo da me uznemirava. Kačio je moje intimne slike na lažnom profilu. Tada mi je pretio, bio je uporan, pisao mi je i na mail, pretio mi je. U policiji su preuzeli sve, ja sam im tada rekla da postoji i nasilje. Pitali su me zašto nisam prijavila, ja sam se samo bojala. Našao je gde živim, došao je, moja majka ga je oterala. Ja sam 6 godina provela sa njim - kazala je ona.

O poznanstvu sa Darkom Lazićem

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

Na kraju, Kristina se osvrnula i na svoj odnos sa braćom Lazić. Objasnila je da joj je pokojni Dragan bio velika podrška u najtežim trenucima, dok prema Darku nema nikakvu zamerku zbog javnog demantija koji je objavio usled primljenih pretnji.

- Pokojni Dragan dok je bio tu i on je pokušavao da me izbavi, bili smo dobri prijatelji, kad me je on prebio on je došao u stan i bio sa mnom. On me je štitio.Darku ne zameram ništa, znam da je i on dobio pretnje od njega, razumem ga što je izbacio demant da me ne poznaje. Žao mi je jer je pretrpeo sve te pretnje, ne zameram mu. Moj bivši partner hoće da bude poznat - rekla je ona.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-46

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