SPEKTAKL ZA KRAJ SEZONE: Sanja Vučić, Anastasija Rilak i Youth Stars stavili krunu na letnju turneju Balkan Youth Festa, otvorene prijave za novu generaciju!
- Balkan Youth Fest završio je letnju turneju spektaklom u Loznici, uz nastupe Sanje Vučić, Anastasije Rilak i ekipe Youth Stars.
- Organizatori su otvorili prijave za novu generaciju YouthStars, a rok je 28. septembar preko sajta balkanyouthfest.rs.
Veliki muzički karavan Balkan Youth Festa sinoć je na svojoj poslednjoj stanici u Loznici priredio muzičko-scenski spektakl koji je zvanično krunisao najuspešnije letnje izdanje festivala do sada. Pod sloganom „Leto koje pamtiš“, trg u Loznici bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je uglas slavila muziku, mladost i nezaustavljivu energiju.
Glavna zvezda velikog zatvaranja, vokalna diva Sanja Vučić, napravila je pravi muzički potres. Svojim prepoznatljivim, moćnim vokalom i nepresušnom energijom, Sanja je podigla Loznicu na noge već od prvog takta. Ređali su se njeni najveći hitovi, a atmosfera je dostigla vrhunac kada se ceo trg pretvorio u jedan veliki hor koji je pratio svaki njen pokret i stih.
Anastasija Rilak oduševila publiku
Poseban letnji pečat večeri dala je mlada muzička senzacija Anastasija Rilak, koja je izvedbom svoje pesme „Biram slobodu“ izmamila ogromne aplauze i još jednom dokazala da izrasta u ozbiljno ime domaće pop scene.
Mladi talenti
Najemotivniji trenutak večeri bio je nastup Youth Stars ekipe – Eme Novaković, Marija Jovanovića, Ene Gogić i Đorđa Jovanovića. Mladi talenti koji su tokom celog leta fascinirali Srbiju, sinoć su na bini ostavili srce. Njihova samouverenost, besprekorne vokalne deonice i kompleksne koreografije, nastale nakon meseci vrednog rada sa vrhunskim timom mentora, nagrađene su višeminutnim ovacijama čačanske publike.
Prijave za novu generaciju otvorene
Zatvaranjem turneje u Loznici otvara se novo poglavlje! Organizatori podsećaju sve mlade koji sanjaju o velikoj sceni, radu sa profesionalnim producentima, koreografima i vokalnim koučevima da su prijave za novu generaciju YouthStars zvanično otvorene.
Rok za prijave je do 28. septembra, putem zvaničnog sajta balkanyouthfest.rs - a audicija će se održati 1. oktobra u Beogradu(Sitnička 5) sa početkom u 12 časova.
BONUS video: