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Veliki muzički karavan Balkan Youth Festa sinoć je na svojoj poslednjoj stanici u Loznici priredio muzičko-scenski spektakl koji je zvanično krunisao najuspešnije letnje izdanje festivala do sada. Pod sloganom „Leto koje pamtiš“, trg u Loznici bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je uglas slavila muziku, mladost i nezaustavljivu energiju.

Glavna zvezda velikog zatvaranja, vokalna diva Sanja Vučić, napravila je pravi muzički potres. Svojim prepoznatljivim, moćnim vokalom i nepresušnom energijom, Sanja je podigla Loznicu na noge već od prvog takta. Ređali su se njeni najveći hitovi, a atmosfera je dostigla vrhunac kada se ceo trg pretvorio u jedan veliki hor koji je pratio svaki njen pokret i stih.

Youth fest Sanja Vučić
Foto: Live Production

Anastasija Rilak oduševila publiku

Poseban letnji pečat večeri dala je mlada muzička senzacija Anastasija Rilak, koja je izvedbom svoje pesme „Biram slobodu“ izmamila ogromne aplauze i još jednom dokazala da izrasta u ozbiljno ime domaće pop scene.

Youth fest Anastasija Rilak
Foto: Live Production

Mladi talenti

Najemotivniji trenutak večeri bio je nastup Youth Stars ekipe – Eme Novaković, Marija Jovanovića, Ene Gogić i Đorđa Jovanovića. Mladi talenti koji su tokom celog leta fascinirali Srbiju, sinoć su na bini ostavili srce. Njihova samouverenost, besprekorne vokalne deonice i kompleksne koreografije, nastale nakon meseci vrednog rada sa vrhunskim timom mentora, nagrađene su višeminutnim ovacijama čačanske publike.

Youth fest Foto: Live Production

Prijave za novu generaciju otvorene

Zatvaranjem turneje u Loznici otvara se novo poglavlje! Organizatori podsećaju sve mlade koji sanjaju o velikoj sceni, radu sa profesionalnim producentima, koreografima i vokalnim koučevima da su prijave za novu generaciju YouthStars zvanično otvorene.

Rok za prijave je do 28. septembra, putem zvaničnog sajta balkanyouthfest.rs - a audicija će se održati 1. oktobra u Beogradu(Sitnička 5) sa početkom u 12 časova.

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV