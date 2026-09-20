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Nakon povlačenja iz javnosti koje je trajalo nekoliko meseci, Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, prvi put se pojavila na jednom velikom događaju.

Naime, pevačica je u subotu, 19. septembra, bila gost na humanitarnoj zabavi koju je u Los Anđelesu organizovala holivudska glumica Šarliz Teron.

Didi Janković
Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Didi Džej se od početka godine povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, pa je njeno pojavljivanje na prestižnom događaju privuklo veliku pažnju. Ovo je ujedno bio i njen prvi javni izlazak nakon duže pauze.

Šarliz Teron je u Los Anđelesu organizovala šestu tradicionalnu humanitarnu zabavu, koja je okupila brojne poznate ličnosti. Cilj događaja bio je prikupljanje novčanih sredstava za fondaciju slavne glumice, koja pomaže mladima u njenoj rodnoj Južnoj Africi.

Didi Janković
Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Didi Janković je za ovu priliku nosila crnu haljinu pripijenu uz telo sa velikim šlicem i ogromnim prorezom kod grudi, a ispod nje nije nosila brushalter pa su sve oči bile uprte u nju.

Težak period ostavila iza sebe

Podsećanja radi, Dijana je nedavno za "Blic" otkrila da je to za nju bio najteži period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.

Pevačica brine o sebi Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva

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