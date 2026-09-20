Težak period ostavila iza sebe

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.