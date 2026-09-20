PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE OZBILJNE BOLESTI: Didi Džej zablistala na proslavi holivudkse glumice u izazovnoj crnoj haljini (FOTO)
- Didi Džej se prvi put pojavila u javnosti posle višemesečne pauze zbog zdravstvenih problema, na humanitarnoj zabavi Šarliz Teron u Los Anđelesu.
- Događaj je okupio brojne poznate ličnosti, a cilj je bio prikupljanje novca za fondaciju koja pomaže mladima u Južnoj Africi.
Nakon povlačenja iz javnosti koje je trajalo nekoliko meseci, Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, prvi put se pojavila na jednom velikom događaju.
Naime, pevačica je u subotu, 19. septembra, bila gost na humanitarnoj zabavi koju je u Los Anđelesu organizovala holivudska glumica Šarliz Teron.
Didi Džej se od početka godine povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, pa je njeno pojavljivanje na prestižnom događaju privuklo veliku pažnju. Ovo je ujedno bio i njen prvi javni izlazak nakon duže pauze.
Šarliz Teron je u Los Anđelesu organizovala šestu tradicionalnu humanitarnu zabavu, koja je okupila brojne poznate ličnosti. Cilj događaja bio je prikupljanje novčanih sredstava za fondaciju slavne glumice, koja pomaže mladima u njenoj rodnoj Južnoj Africi.
Didi Janković je za ovu priliku nosila crnu haljinu pripijenu uz telo sa velikim šlicem i ogromnim prorezom kod grudi, a ispod nje nije nosila brushalter pa su sve oči bile uprte u nju.
Težak period ostavila iza sebe
Podsećanja radi, Dijana je nedavno za "Blic" otkrila da je to za nju bio najteži period.
- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.
BONUS video: