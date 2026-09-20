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Nakon što je odlučila da promeni prezime, ćerka Goce Tržan našla se u centru pažnje domaćih medija. Lena, inače, uživa u svom životu, na društvenim mrežama neretko deli trenutke svakodnevice i ne krije da je srećna u vezi sa mladim fudbalerom.

Sada je ponovo podelila jedan trenutak sa ljudima na mrežama - na njenu adresu stiglo je predivno iznenađenje.

Naime, Lena je podelila niz fotografija velikog buketa cveća, a reč je o ružama i ljiljanima, koji su stigli za ćerku Goce Tržan, a ona svoje oduševljenje nije krila, već je podelila na društvenim mrežama ovo iznenađenje koje bi svaka devojka poželela.

Foto: Printscreen Instagram

Lena je već neko vreme u ljubavnoj vezi sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, pa se spekuliše da bi upravo on mogao da stoji iza ovog romantičnog iznenađenja.

Njih dvoje ne kriju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a svoju sreću često dele i sa pratiocima na društvenim mrežama, gde objavljuju zajedničke fotografije.

"Divim se ćerkinoj hrabrosti"

Podsetimo, Goca Tržan je nedavno govorila o ćerkinoj odluci da promeni prezime i tom prilikom se osvrnula na Lenine planove:

- Upisala je psihologiju. Logično je da uz ludu majku upišeš psihologiju, a kako je narod sve luđi, biće i sve više potrebe za njenim zanimanjem. Ona ulazi u novu fazu gde gradi sopstveni identitet. Veoma je hrabra i njenoj hrabrosti se beskrajno divim - istakla je Goca koja se osvrnula na to što je ćerka promenila očevo prezime Marinković u Tržan.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

- To je njena odluka, ona je punoletna devojka od 19 godina. Oduševila me je njena hrabrost da stoji iza svoje odluke u javnosti, uprkos tome sa čime sve u ovom primitivnom društvu može da se susretne - zaključila je pevačica u razgovoru za "Blic".

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