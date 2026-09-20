U JEKU PRIČA O PROMENI PREZIMENA, STIGAO POKLON ZA LENU! Ćerka Goce Tržan se pohvalila buketom: Spekuliše se da ON stoji iza ovog gesta
- Lena Tržan podelila je fotografije velikog buketa ruža i ljiljana koji je stigao na njenu adresu, a nije krila oduševljenje. U javnosti se spekuliše da je romantični gest poslao njen dečko, fudbaler Partizana Vukašin Jovanović.
- Ćerka Goce Tržan nedavno je promenila prezime i sada se u medijima govori o njenoj odluci i novoj fazi života. Goca je poručila da joj se divi zbog hrabrosti i da Lena gradi sopstveni identitet.
Nakon što je odlučila da promeni prezime, ćerka Goce Tržan našla se u centru pažnje domaćih medija. Lena, inače, uživa u svom životu, na društvenim mrežama neretko deli trenutke svakodnevice i ne krije da je srećna u vezi sa mladim fudbalerom.
Sada je ponovo podelila jedan trenutak sa ljudima na mrežama - na njenu adresu stiglo je predivno iznenađenje.
Naime, Lena je podelila niz fotografija velikog buketa cveća, a reč je o ružama i ljiljanima, koji su stigli za ćerku Goce Tržan, a ona svoje oduševljenje nije krila, već je podelila na društvenim mrežama ovo iznenađenje koje bi svaka devojka poželela.
Lena je već neko vreme u ljubavnoj vezi sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, pa se spekuliše da bi upravo on mogao da stoji iza ovog romantičnog iznenađenja.
Njih dvoje ne kriju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a svoju sreću često dele i sa pratiocima na društvenim mrežama, gde objavljuju zajedničke fotografije.
"Divim se ćerkinoj hrabrosti"
Podsetimo, Goca Tržan je nedavno govorila o ćerkinoj odluci da promeni prezime i tom prilikom se osvrnula na Lenine planove:
- Upisala je psihologiju. Logično je da uz ludu majku upišeš psihologiju, a kako je narod sve luđi, biće i sve više potrebe za njenim zanimanjem. Ona ulazi u novu fazu gde gradi sopstveni identitet. Veoma je hrabra i njenoj hrabrosti se beskrajno divim - istakla je Goca koja se osvrnula na to što je ćerka promenila očevo prezime Marinković u Tržan.
- To je njena odluka, ona je punoletna devojka od 19 godina. Oduševila me je njena hrabrost da stoji iza svoje odluke u javnosti, uprkos tome sa čime sve u ovom primitivnom društvu može da se susretne - zaključila je pevačica u razgovoru za "Blic".
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