Slušaj vest

Anđela Ignjatović Breskvica, nakon duge veze a potom i raskida s bivšim partnerom, uplovila je u novu romansu, ali još uvek nije pokazala ko je muškarac koji je osvojio njeno srce. Njegov lik čuva samo za sebe, ali pažnju koju joj poklanja deli sa svima.

Breskvica je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju koja je oduševila njene pratioce, a u opisu fotografije objasnila je koliko je voljena u novoj vezi.

Voljena i srećna

Pevačica se uslikala pored automobila sa otvorenim gepekom, a ceo auto bio je ispunjen crvenim i roze ružama. Uz fotografijuje dodala i opis.

- Samo mali delić toga koliko se osećam voljeno - poručila je Anđela.

Breskvici novi dečko napunio auto ružama
Foto: Printscrean

Podsetimo, da Breskvica nije više u ljubavi s Nemanjom, saznalo se kad se nije pojavio na njenoj promociji albuma početkom leta, a još brže se saznalo i da je pevačica već srećna u ljubavi. Kako su tada pisali mediji, Anđela je novog dečka upoznala u izlasku, a kako tvrde, on je, iako ima tek oko 30 godina, vrlo uspešan biznismen i živi u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu.

"Nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša"

Pevačica je nedavno progovorila o partneru

- Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša nisam bila i da je on zaslužan za to - rekla je ona ponosno.

Breskvica Foto: ATAIMAGES, Marko Karović, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Evidentno je... Mislim, ja sam to sad uvidela kako se ljubav reflektuje na meni. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija - dodala je Breskvica, pa otkirla kako on podnosi njenu popularnost

- Partner je tu, pored muzičara, svi smo kao porodica. Tu je i najbolji prijatelj, mnogo nas je i mnogo nam je lepo. Dečko je navikao na sve što nosi ovaj posao, znao je od samog starta sa kim je, ne voli da izlazi u javnost i ja to poštujem. Baš nam znači što ne moramo da se krijemo. - rekla je za Blic.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŽENA NA SVE SPREMNA! BRESKVICA IMA DEČKA ALI KOFER VUČE SAMA: Uhvaćena dok čeka da se ukrca u avion (PAPARACO)
Snimak ekrana 2026-09-07 124517.png
StarsRASKID IM PROMENIO PLANOVE: Breskvica i bivši dečko prodaju ljubavno gnezdo za 830.000 evra, pogledajte raj koji su napravili (FOTO)
breskvica.jpg
StarsOVO JE MOĆNIK KOJI JE OSVOJIO BRESKVICU! Važi za velikog zavodnika, a pevačica zbog njega poštuje jedno važno pravilo
Breskvica na koncertu Rikija Martina
StarsOVO JE MOĆNIK KOJI JE SA BRESKVICOM U VEZI: Na njemu samo jedna stvar vredi čak 1000 evra! Isplivala prva fotografija biznismena iz Beograda (FOTO)
brerkvica_27042026_0015.JPG