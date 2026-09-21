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Anđela Ignjatović Breskvica, nakon duge veze a potom i raskida s bivšim partnerom, uplovila je u novu romansu, ali još uvek nije pokazala ko je muškarac koji je osvojio njeno srce. Njegov lik čuva samo za sebe, ali pažnju koju joj poklanja deli sa svima.

Breskvica je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju koja je oduševila njene pratioce, a u opisu fotografije objasnila je koliko je voljena u novoj vezi.

Voljena i srećna

Pevačica se uslikala pored automobila sa otvorenim gepekom, a ceo auto bio je ispunjen crvenim i roze ružama. Uz fotografijuje dodala i opis.

- Samo mali delić toga koliko se osećam voljeno - poručila je Anđela.

Foto: Printscrean

Podsetimo, da Breskvica nije više u ljubavi s Nemanjom, saznalo se kad se nije pojavio na njenoj promociji albuma početkom leta, a još brže se saznalo i da je pevačica već srećna u ljubavi. Kako su tada pisali mediji, Anđela je novog dečka upoznala u izlasku, a kako tvrde, on je, iako ima tek oko 30 godina, vrlo uspešan biznismen i živi u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu.

"Nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša"

Pevačica je nedavno progovorila o partneru

- Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša nisam bila i da je on zaslužan za to - rekla je ona ponosno.

1/8 Vidi galeriju Breskvica Foto: ATAIMAGES, Marko Karović, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Evidentno je... Mislim, ja sam to sad uvidela kako se ljubav reflektuje na meni. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija - dodala je Breskvica, pa otkirla kako on podnosi njenu popularnost

- Partner je tu, pored muzičara, svi smo kao porodica. Tu je i najbolji prijatelj, mnogo nas je i mnogo nam je lepo. Dečko je navikao na sve što nosi ovaj posao, znao je od samog starta sa kim je, ne voli da izlazi u javnost i ja to poštujem. Baš nam znači što ne moramo da se krijemo. - rekla je za Blic.