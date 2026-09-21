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Željko Vasić našao se u centru pažnje našeg paparaco objektiva, i to na mestu na kom ga možda ne biste očekivali. Ekipa Kurira uhvatila je popularnog pevača u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu, gde je, sudeći po svemu, imao zadatak da nekoga sačeka.

Kao sav normalan svet

Vasić je svojim automobilom bio parkiran na dolaznim peronima, pa je na prvi pogled delovalo kao da je upravo tu došao kako bi dočekao nekoga ko u prestonicu stiže iz unutrašnjosti Srbije. Ali nije bio sam. Društvo mu je pravio prijatelj s kojim je vreme do dolaska osobe koju je čekao prekratio razgovorom.

Iako se nalazio na mestu na kom se svakodnevno smenjuju putnici, autobusi i velika gužva, Željko nije dozvolio da mu išta pokvari raspoloženje. Naprotiv, sve vreme je bio nasmejan i dobro raspoložen, a po njegovom ponašanju moglo se zaključiti da mu čekanje nije teško palo.

Posebnu pažnju privukao je i njegov stajling. Vasić je, iako je bio u potpuno neformalnoj situaciji i daleko od scene, bio veoma elegantno obučen. Na sebi je imao majicu s kragnom, dok je kombinaciju upotpunio elegantnim teget pantalonama. Delovalo je kao da je i za običan odlazak na autobusku stanicu vodio računa o svakom detalju.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Željko Vasić Foto: Kurir

Pevač je nekoliko puta pogledom proveravao situaciju oko dolaznih perona dok je istovremeno ćaskao s prijateljem. Nije bilo nervoze niti nestrpljenja, već je Željko opušteno uživao u razgovoru, čekajući trenutak zbog kog se i našao upravo na toj lokaciji.

Ko je osoba koju je čekao, ostalo je nepoznato. Ono što smo zabeležili jeste da je Vasić strpljivo čekao svoj susret, a sudeći po osmehu koji nije skidao s lica, razlog za dolazak na autobusku stanicu očigledno mu je bio i te kako važan.

Iz Zaječara u Beograd

Podsetimo, prilikom jednog gostovanja na Kurir televiziji u emisiji "Pusti brigu" govorio je o prvim koracima u muzici, dolasku u Beograd i tinejdžerskim danima.

- Sa 14 godina sam došao sam u Beograd, iz Zaječara, u srednju muzičku školu. Ostao sam ovde 30 godina. Objašnjavam svima danas, pa i mojoj deci, da je te 1994, kada sam ja došao, bila veća razlika doći iz Zaječara u Beograd nego ići iz Beograda u London. To je neverovatno, u mentalitetu, i dalje postoje ljudi koji nikada nisu došli u prestonicu. Mada, danas moj grad izgleda bolje i savremenije nego što je izgledao. Tada je bio veliki jaz između glavnog grada i unutrašnjosti.

1/7 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Aleksandra Ignjatović, Kurir TV, Privatna Arhiva

Potom je pomenuo najteži trenutak:

- Bio sam sam, živeo sam u sadašnjoj Dečanskoj, a škola "Mokranjac". Kada se setim, imam taj strah, tada sam bio klinac i nisam imao strah. Ne bih mogao svoje dete da pustim, nije isto tada i sada.