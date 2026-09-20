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Senida je jedna od najtraženijih regionalnih muzičkih zvezda, a njeni nastupi gotovo po pravilu privlače veliki broj publike. Ipak, tokom njenog nastupa u Podgorici pažnju je privukao jedan gost, i to toliko da se na trenutke činilo kao da je deo publike došao zbog njega!

Naime, Božo Dobriša pojavio se na Senidinom nastupu, ne sluteći da će se vrlo brzo naći u centru pažnje. Čim su ga obožavateljke primetile, usledilo je pravo opkoljavanje, a jedna za drugom prilazile su mu kako bi se fotografisale sa njim.

Božo je sve zabeležio i podelio na svom Instagram profilu, pa je njegov snimak ubrzo privukao pažnju. Na videu se vidi kako ga devojke okružuju i strpljivo čekaju svoj red za fotografiju, dok Dobriša očigledno uživa u pažnji koju dobija.

Iako je došao kao gost na Senidin nastup, situacija se u jednom trenutku potpuno preokrenula. Umesto da sve oči budu uprte u pevačicu koja je te večeri bila zadužena za atmosferu, Božo je dobio svoj mali deo šoua.

Njegova popularnost očigledno je dostigla nivo na kojem ni odlazak na nastup druge velike zvezde ne može da prođe neopaženo. Ako je suditi po reakcijama devojaka koje su želele fotografiju s njim, Dobriša je u Podgorici imao armiju obožavateljki spremnu da ga dočeka gde god da se pojavi.

Zbog svega toga, prizor iz Podgorice mnogima je bio i simpatičan i pomalo neočekivan – Božo je došao da sluša Senidu, a na kraju je upravo on postao jedna od glavnih atrakcija večeri.

1/12 Vidi galeriju Senidah Foto: M.P./ATAImages

Njegova objava na Instagramu dodatno je pokazala koliko pažnje privlači, pa su se nakon snimka društvene mreže usijale. Ostaje samo pitanje – da li je Božo te večeri bio veća zvezda od one koja je bila na sceni?