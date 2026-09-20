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Da Balkanci vole Teu Tairović i njenu muziku, još jednom je dokazano sinoć u Lincu, gde je popularna pevačica održala nastup pred prepunom diskotekom.

Već uz prve taktove bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje. Klub „Nine“ bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a brojni ljubitelji Teine muzike od samog početka pevali su uglas njene najveće hitove i đuskali bez prestanka.

Tea je, kao što često ume da se našali sa publikom, svoje nastupe opisala kao „kardio trening od dva sata“, a sinoćnji nastup u Lincu definitivno je opravdao tu najavu. Energija sa bine brzo se prenela na publiku, koja je gotovo čitav koncert provela na nogama.

Atmosfera nije pala ni na sekund!

Od prvih do poslednjih taktova, atmosfera nije padala. Tea je nizala hitove, dok je publika pratila svaki njen pokret i pevala zajedno sa njom.

Sudeći po reakcijama publike, sinoćnji provod u Lincu bio je još jedan dokaz da Tea Tairović i njena muzika imaju vernu publiku i van granica Srbije.