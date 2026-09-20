- Sine moj, želim ti svu sreću ovoga sveta. Volim te više od zenice oka moga. Ponosna sam na tvoju snagu, hrabrost i na sve bitke koje si dobila onda kada niko nije ni znao da ih vodiš. Ostani taj divni ratnik sa najlepšim osmehom na svetu, ti znaš i ja znam sve. Nema te prepreke koju nećemo srušiti. Ne spuštaj glavu nikada i ne skidaj taj osmeh sa lica jer je život jedna igra koju si ti odavno savladala, iza leđa sam ti uvek to dobro znaš, dok dišem ne brini! Volim te bezuslovno, moja T - napisala je Dragana u svojoj objavi na Instagramu na kojoj pozira sa ćerkom.