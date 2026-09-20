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Porodica Bekvalac ima veliki povod za slavlje, na današnji dan koji je za njih poseban - ćerka Dragane Bekvalac danas slavi rođendan.

Ponosna mama se svojoj naslednici javno obratila, tačno u ponoć, emotivnom porukom punom podrške:

- Sine moj, želim ti svu sreću ovoga sveta. Volim te više od zenice oka moga. Ponosna sam na tvoju snagu, hrabrost i na sve bitke koje si dobila onda kada niko nije ni znao da ih vodiš. Ostani taj divni ratnik sa najlepšim osmehom na svetu, ti znaš i ja znam sve. Nema te prepreke koju nećemo srušiti. Ne spuštaj glavu nikada i ne skidaj taj osmeh sa lica jer je život jedna igra koju si ti odavno savladala, iza leđa sam ti uvek to dobro znaš, dok dišem ne brini! Volim te bezuslovno, moja T - napisala je Dragana u svojoj objavi na Instagramu na kojoj pozira sa ćerkom.

Inače, Teodora Šekularac, starija ćerka Dragane Bekvalac, muzički talenat nasledila je od tetke Nataše, ali i od sestre Sare. Iako je svojevremeno snimila jednu pesmu, Teodora se muzikom danas bavi daleko od estradnih reflektora.

Pored muzike, njena velika ljubav je i jahanje, u kojem je ostvarila zapažene rezultate i pokazala da je veoma uspešna u ovom sportu.

dragana bekvalac Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

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STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv