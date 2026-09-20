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Nakon što je preminuo Saša Popović, pojavile su se brojne spekulacije o tome šta se dogodilo sa imovinom koju su on i Suzana posedovali u inostranstvu, a Jovanovićeva je sada rešila da progovori i stavi tačku na glasine.

Suzana je jasno poručila da porodica više nema nekretnine u Opatiji.

- Nema imovine van zemlje, da stavimo tačku jednom za svagda. U Opatiji nemamo ništa, još dok je Sale bio živ mi smo te stanove prodali. Ništa me ne vezuje za Opatiju. Ni deca nisu htela sama da idu, sve je otišlo - rekla je Suzana.

Tokom razgovora, Suzana se osvrnula i na automobile, koji su bili Saletova velika ljubav. On je za života imao luksuzni vozni park od 1.000.000 evra, a nakon što je umro, spekulisalo se o tome šta će biti sa tim vozilima.

1/5 Vidi galeriju LAGANICE! SAŠA POPOVIĆ "BACIO" 180.000 € ZA BESNU MAŠINU Svake 3 godine kupi po jednu, vozni park vredi 607.000€! Evo šta sve ima Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić, ATA images

"Ostao je samo beli Ferari"

Kako je Suzana sada objasnila, od svih automobila ostao je jedan koji za porodicu ima posebno značenje.

- Sve je otišlo, ostao je samo beli Ferari. To je bila moja želja, ali znam da je to bila i Saletova želja. On je njega malo voleo, ima ih samo 200 komada u svetu. Voziće ga i Danijel i Tijana, voziće ga i Aleksandra i Igor - kazala je ona u emisiji "Premijera vikend specijal".

Ćerka Aleksandra se udaje

Podsetimo, Suzana je u pomenutoj emisiji objavila lepe vesti - ćerka Aleksandra se udaje!

1/4 Vidi galeriju Suzana Jovanović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Pink

- Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lepa reč. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje dece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povredili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život - rekla je Suzana.

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