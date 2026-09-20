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Na godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava centru biće održan koncert sećanja u organizaciji njegove porodice. Biće to veče posvećeno čoveku čije pesme i danas bude iste emocije kao onda kada ih je prvi put zapevao.

Publika će imati priliku da čuje pesme koje je Toma izvodio, ali i one koje je sam napisao. Svaka od njih čuva deo njegovog života i podseća zašto je najveći estradni boem ostavio tako dubok trag u srcima ljudi.

Na sceni Sava centra Tomine pesme izvešće neka od najvećih imena naše javne scene, a sada otkrivamo prvo ime.

Slavko Banjac jedan je od pevača koji će te večeri pred publikom pevati neke od Tominih najvećih hitova.

1/5 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: Kurir

Slavko i Toma nisu bili samo kolege, već i prijatelji koji su se često družili. Zato će za Slavka ovaj nastup biti i lična prilika da se pesmom seti čoveka sa kojim je delio mnogo lepih trenutaka.

Trideset pet godina nakon Tomine smrti, njegove pesme ponovo će okupiti ljude koji ih vole. Za neke će to biti povratak uspomenama, za druge prilika da ih prvi put čuju uživo.

Karte možete kupiti na liku:

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