Slušaj vest

Pevačica Suzana Jovanović, udovica nekadašnjeg čelnika "Granda" Saše Popovića, podelila je radosne vesti i otkrila da se njihova ćerka Aleksandra uskoro udaje za svog partnera Igora. Upravo da ćerku odvede do oltara, bila je poslednja neostvarena želja Saše Popovića.

Suzana Jovanović je sa osmehom govorila o lepim promenama u njihovom porodičnom životu. Kako je istakla, njena deca su odrasli i formirani ljudi, a uskoroj svadbi se neizmerno raduje.

"Ni od moje dece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića" poručila je emotivno Suzana u "Premijeri vikend specijal"

Ova srećna vest o svadbi došla je nedugo nakon još jednog radosnog događaja u porodici. Naime, Suzanin sin Danijel, koga je Saša Popović odgajao kao svog sina i nikada nije pravio razliku među decom, dobio je ćerku sa suprugom Tijanom. Devojčici su dali ime Marta, a Suzana je zvanično postala baka, dok je Aleksandra preuzela ulogu ponosne tetke.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Popović Foto: Printscreen, printscreen instgaram, Damir Dervišagić

Ovo je bila najveća Sašina želja

Za porodicu su ovo dani ispunjeni snažnim i pomešanim emocijama. Iako je Saši Popoviću u njegovom poslednjem intervjuu 2024. godine najveća želja bila da dočeka unuče, Suzana je svojevremeno istakla koliko su tuga i radost blizu jedno drugom.

"Nije doživeo da postane deda, stalno smo poslednjih par godina govorili Danijelu i Tijani, pa hajde kad ćete jedno detence, a onda sam mu rekla, nećemo više, pa ko je nas pitao kad ćemo mi da budemo roditelji. I eto, Bog je rekao, uzeću ti Saleta, a daću ti unuče. I istina je ono što kažu da čovek ne može sve u životu da ima", ispričala je Suzana u dokumentarcu o Saši Popoviću i dodala:

"I nije doživeo još jednu stvar, Aleksandra je po prvi put našla dečka, zaljubila se. I neće doživeti da bude na njenom venčanju i zagrli njenu decu. To su stvari koje su mi ostale najbolnije" - rekla je kroz suze ona.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

Pogledajte dodati snimak: