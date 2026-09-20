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Nakon što je pogledao šta čeka u budućnosti Filipu Đukiću i Karlu Ječmeneku, Đole Kralj imao je pune ruke posla.

- Ti bi da živiš do stote - rekao je Đole Đukiću.

- Ajde meni - rekla je Aneli.

- Prevare silne. Evo koferi. Pogledj koje pare ćeš imati. Ceo dlan ti je ispunjen novcem. Patićeš od bubrega. Imaćeš još jedno dete. On će imati dva sina. - rekao je Đole.

1/5 Vidi galeriju Đole Kralj prerušen u mačku Foto: Kurir

- Onda nećemo zajedno, on dva, a ja jedno. - rekla je Aneli.

- Daj da vidim od čega ćeš ti - rekao je Đole.

- Neka, rekao je Ša.

- Ajde Ša, ne boj se. Do šezdesete ćeš živeti. - rekao je Đole.

- Odlično, ne treba više - rekao je Ša.

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