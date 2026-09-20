Đole Kralj je prorekao budućnost učesnicima Elite 10, otkrivajući im zanimljive detalje o životu i novcu.
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ĐOLE KRALJ GLEDA U DLAN UČESNICIMA ELITE 10! Evo kakvu im je budućnost prorekao, Filip Đukić u šoku
- Đole Kralj je gledao u dlan Filipu Đukiću i Karlu Ječmeneku, pa im je prorekao šta ih čeka u budućnosti.
- Aneli je dobila tumačenje o novcu, još jednom detetu i problemima s bubrezima, dok je Ša čuo da će živeti do šezdesete.
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Nakon što je pogledao šta čeka u budućnosti Filipu Đukiću i Karlu Ječmeneku, Đole Kralj imao je pune ruke posla.
- Ti bi da živiš do stote - rekao je Đole Đukiću.
- Ajde meni - rekla je Aneli.
- Prevare silne. Evo koferi. Pogledj koje pare ćeš imati. Ceo dlan ti je ispunjen novcem. Patićeš od bubrega. Imaćeš još jedno dete. On će imati dva sina. - rekao je Đole.
Đole Kralj prerušen u mačku Foto: Kurir
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- Onda nećemo zajedno, on dva, a ja jedno. - rekla je Aneli.
- Daj da vidim od čega ćeš ti - rekao je Đole.
- Neka, rekao je Ša.
- Ajde Ša, ne boj se. Do šezdesete ćeš živeti. - rekao je Đole.
- Odlično, ne treba više - rekao je Ša.
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