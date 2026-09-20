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Uroš Živković još jednom je pokazao zbog čega važi za jednog od pevača koji privlače veliku pažnju publike. Njegov nastup na Šabačkom vašaru protekao je u znaku odlične atmosfere, a veliki broj posetilaca uživao je u njegovim pesmama.

Od samog početka nastupa bilo je jasno da je publika sa nestrpljenjem čekala Uroša. Prostor ispred bine bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok su se hitovi pevali zajedno sa njim, u glas.

Interesovanje za nastup bilo je toliko veliko da se tražila i karta više, a Živković je energičnim nastupom opravdao očekivanja publike. Ređali su se poznati hitovi, a atmosfera je tokom večeri dostizala vrhunac.

00:28 Uroš Živković peva na vašaru Izvor: Kurir

Šabački vašar još jednom je pokazao da ume da okupi veliki broj ljudi, a nastup Uroša Živkovića definitivno je bio jedan od događaja koji su privukli najviše pažnje. Publika je pevala, igrala i uživala do samog kraja, dok je Živković još jednom potvrdio da za njegove nastupe vlada veliko interesovanje.

04:56 Uroš Živković na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

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