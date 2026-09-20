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Aleksandra Popović, ćerka pevačice Suzane Jovanović i pokojnog osnivača „Granda” Saše Popovića, uskoro staje na ludi kamen, nakon što je njena majka javno otkrila da će uskoro dobiti zeta. Suzana je ranije priznala da joj je najteže što Saša nije dočekao da ćerku odvede pred oltar, ali je nekadašnji direktor "Granda" obezbedio svoju ćerku.

Iako je zahvaljujući bogatstvu svojih roditelja finansijski potpuno obezbeđena i važi za milionerku, Aleksandra važi za jednu od najskromnijih devojaka među decom poznatih ličnosti u Srbiji.

Čime se bavi Aleksandra Popović?

I pored toga što potiče iz izuzetno imućne porodice, Aleksandra je želela samostalnost i pokretanje sopstvenog posla.

Ranije je napustila dva fakulteta kako bi završila kurs za manikir, a nakon toga se fokusirala na novu strast — izradu i dizajniranje skupocenog nakita od pravih kristala. Svojim ručnim radovima i radnim procesom u dvorištu porodične vile ranije se pohvalila i na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Popović Foto: Damir Dervišagić

Šta nasleđuje i šta joj je već obezbeđeno?

Saša Popović i Suzana Jovanović su se na vreme pobrinuli da svojoj deci obezbede krov nad glavom i finansijsku sigurnost. Roditelji su Aleksandri i njenom bratu kupili i kompletno opremili stanove, lokale i garažna mesta u blizini porodične kuće.

Pored obezbeđenih stanova, Aleksandra je i naslednica vredne porodične imovine i voznog parka, od kojeg je deo luksuznih automobila prodat, a ostao je jedino beli Ferari.

kurir / blic

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