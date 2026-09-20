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U Beloj kući je ovoga puta bilo vreme za malo opuštanja, a Leon Carner je odlučio da promeni svoj izgled.

Kako bi dodatno osvežio frizuru, prepustio se veštim rukama Terze, koji je bez mnogo razmišljanja preuzeo mašinicu i prionuo na posao.

Terza je pažljivo krenuo sa šišanjem, dok je Leon strpljivo sedeo i pratio svaki njegov potez. Dok je mašinica radila, u Beloj kući vladala je opuštena atmosfera.

Leon Carner je uživao u opuštanju dok ga je Terza šišao u Beloj kući, stvarajući savršenu atmosferu. Foto: Printscreen

Besplatno ulepšan

Leon je tako dobio potpuno besplatno ulepšavanje, dok je Terza pokazao da se snalazi i van svakodnevnih rijaliti situacija.

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