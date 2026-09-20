Leon Carner je uživao u opuštanju dok ga je Terza šišao u Beloj kući, stvarajući savršenu atmosferu.
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TERZA USREĆIO LEONA! Pružio mu užitak za pamćenje, sve kamere pratile BRZE PRSTE
- Leon Carner je u Beloj kući promenio izgled i prepustio šišanje Terzi.
- Terza je bez mnogo razmišljanja uzeo mašinicu i pažljivo ga ošišao.
- Leon je dobio potpuno besplatno ulepšavanje, uz opuštenu atmosferu u kući.
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U Beloj kući je ovoga puta bilo vreme za malo opuštanja, a Leon Carner je odlučio da promeni svoj izgled.
Kako bi dodatno osvežio frizuru, prepustio se veštim rukama Terze, koji je bez mnogo razmišljanja preuzeo mašinicu i prionuo na posao.
Terza je pažljivo krenuo sa šišanjem, dok je Leon strpljivo sedeo i pratio svaki njegov potez. Dok je mašinica radila, u Beloj kući vladala je opuštena atmosfera.
Leon Carner je uživao u opuštanju dok ga je Terza šišao u Beloj kući, stvarajući savršenu atmosferu. Foto: Printscreen
Besplatno ulepšan
Leon je tako dobio potpuno besplatno ulepšavanje, dok je Terza pokazao da se snalazi i van svakodnevnih rijaliti situacija.
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