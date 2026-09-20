Slušaj vest

U Beloj kući je ovoga puta bilo vreme za malo opuštanja, a Leon Carner je odlučio da promeni svoj izgled.

Kako bi dodatno osvežio frizuru, prepustio se veštim rukama Terze, koji je bez mnogo razmišljanja preuzeo mašinicu i prionuo na posao.

Terza je pažljivo krenuo sa šišanjem, dok je Leon strpljivo sedeo i pratio svaki njegov potez. Dok je mašinica radila, u Beloj kući vladala je opuštena atmosfera.

Screenshot 2026-09-06 013242.png
Leon Carner je uživao u opuštanju dok ga je Terza šišao u Beloj kući, stvarajući savršenu atmosferu. Foto: Printscreen

Besplatno ulepšan

Leon je tako dobio potpuno besplatno ulepšavanje, dok je Terza pokazao da se snalazi i van svakodnevnih rijaliti situacija.

Ne propustiteStarsMILICA VELIČKOVIĆ OTKRIVA DA LI I KADA ULAZI U ELITU 10: Zvezde dolaze na kraju
Milica Veličković
StarsTRESE SE JORGAN, TRESU SE ZIDOVI! Filip i Aneli u akciji pred kamerama, pokazali koliko se vole
Screenshot 2026-09-20 162930.png
RijalitiOVO MILJANA ZAMERA JASENKI! Oglasila se Marija Kulić i iznela detalje njihovog odnosa: Znala je na čemu je sa njom...
marija kulić miljana kulić
RijalitiLAURA NEĆE BITI SAMA U IZOLACIJI Oni su nominovani za izbacivanje iz Elite 10, evo šta kaže publika (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-09-20 090606.png

 Pogledajte dodatni snimak:

14:23
STARS 623 20.09.2026. Izvor: Kurir TV