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Pevačica Teodora Šekularac danas slavi rođendan, a čestitke pristižu već od ponoći, a najemotivnija stigla je od majke Dragane.

Sestra popularne Nataše Bekvalac otkrila je koliko je ponosna na svoju mezimicu i otkrila da je Teodora prošla krož težak period sa kojim je uspela da se izbori.

"Sine moj, želim ti svu sreću ovoga sveta. Volim te više od zenice oka moga. Ponosna sam na tvoju snagu, hrabrost i na sve bitke koje si dobila onda kada niko nije ni znao da ih vodiš. Ostani taj divni ratnik sa najlepšim osmehom na svetu, ti znaš i ja znam sve. Nema te prepreke koju nećemo srušiti. Ne spuštaj glavu nikada i ne skidaj taj osmeh sa lica jer je život jedna igra koju si ti odavno savladala, iza leđa sam ti uvek to dobro znaš, dok dišem ne brini! Volim te bezuslovno, moja T ", napiSala je Dragana u opisu fotohgrafije koju je podelila na društvenoj mreži Instagram.

I ona je pevačica

Inače, Teodora je takođe pevačica, kao i njena tetka Nataša i sestra Zoi samo je izabrala drugačiji put. Dok su Nata i Zoi javne ličnosti i studijski se bave muzikom, ona je odlučila da postane klupska pevačica.

Ona je već godinama deo benda "Dinamik" koji nastupaju po klubovima, kao i na privatnim proslavama širom zemlje.

Podsetimo, Teodorina tetka Tanja Mrkić takođe se bavila pevanjem, a danas radi u timu odnosa s javnošću Nataše Bekvalac. Tanja je pre 20 godina zapalila javnost provokativnim spotom za pesmu "Dođi mi doveče".

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