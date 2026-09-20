Zašto se raspalo prijateljstvo?

- Bili smo jako dobri dok sam pevao njegove pesme u "Zvezdama Granda". Međutim, od tada on za mene više ne postoji. Napravio je koncert, a nije me pozvao. Aca Lukas je pravio koncert i pozvao Nebojšu Vojvodića kao gosta, koji je pevao mnogo manje njegovih pesama nego što sam ja Pejovićevih. Ne kažem da je trebalo da me pozove da zajedno pevamo, ali je bar mogao da mi kaže: "Evo ti dve karte, dođi sa ženom". Bio sam neko ko ga je mnogo voleo i tu mi je kao čovek pao u očima - ispričao je pevač.