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Pevač Sloba Vasić bez zadrške je progovorio o kolegi sa estrade koji ga je najviše razočarao, otkrivši da sa njim više nema nikakav kontakt.

Otvoreno i iskreno, Sloba je tada izgovorio ime pevača o kome ranije nije želeo javno da govori.

- Rekao sam da ću danas biti iskren, o ovome nikada do sada nisam pričao. U pitanju je Aco Pejović - rekao je Vasić, a potom objasnio zbog čega je kolega izgubio njegovo poštovanje.

Sloba Vasić Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić

Zašto se raspalo prijateljstvo?

Njih dvojica su nekada bili u dobrim odnosima, posebno u periodu kada je Sloba izvodio Pejovićeve pesme tokom takmičenja "Zvezde Granda", ali se sve promenilo nakon toga.

- Bili smo jako dobri dok sam pevao njegove pesme u "Zvezdama Granda". Međutim, od tada on za mene više ne postoji. Napravio je koncert, a nije me pozvao. Aca Lukas je pravio koncert i pozvao Nebojšu Vojvodića kao gosta, koji je pevao mnogo manje njegovih pesama nego što sam ja Pejovićevih. Ne kažem da je trebalo da me pozove da zajedno pevamo, ali je bar mogao da mi kaže: "Evo ti dve karte, dođi sa ženom". Bio sam neko ko ga je mnogo voleo i tu mi je kao čovek pao u očima - ispričao je pevač.

kurir / informer

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