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Šabački vašar večeras donosi još jedno veče puno muzike, emocija i dobrog provoda, a posebnu atmosferu očekuje nastup jednog od najpoznatijih srpskih harmonikaša – Mirka Kodića.

Za Kodića, međutim, ovaj nastup ima posebno značenje. Večeras se vraća u ulicu u Šabačkoj mahali, na mesto koje za njega nije samo još jedna tačka na mapi, već prostor iz kojeg je, pre gotovo pola veka, počeo njegov muzički put.

U istoj ulici u kojoj su se pravili njegovi prvi koraci i snovi o velikoj karijeri, Mirko Kodić večeras će ponovo zasvirati pred publikom. Zato ovaj nastup za njega nosi posebnu emotivnu težinu – spoj uspomena, ljudi, muzike i vremena koje je prošlo, ali koje se kroz melodiju večeras ponovo vraća.

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Mirko Kodić Izvor: Kurir

Kodić nastavlja tamo gde je počeo

A kada Kodić uzme harmoniku, publiku očekuje ono po čemu je poznat – energija, prepoznatljiv zvuk i atmosfera koja poziva na pesmu i dobro raspoloženje.

Šabački vašar tako večeras dobija i jednu posebnu priču: umetnik koji je pre skoro 50 godina upravo u ovom kraju napravio svoje prve muzičke korake vraća se na mesto početka, ovoga puta sa decenijama iskustva i karijerom koja je obeležila narodnu muziku.

Biće to veče u kojem će se spojiti prošlost i sadašnjost – uspomene na prve dane i muzika koja i danas okuplja ljude.

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Dejan Aličić sin Ljube Aličića Izvor: Kurir