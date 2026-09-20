STRIPTIZ, GOLOTINJA, LJUBLJENJE, A ONDA IZBACIVANJE! Ceo internet odlepio za Love Islandom, a poslednja epizoda potpuno ŠOKIRA
- U sedmoj epizodi 'Love Island Adria' Entoni je izabrao Laru, dok je Alja ostala na ostrvu odlukom produkcije.
- Tokom izazova sa striptizom usledile su vrele scene, a u vilu su ušla i dva nova momka po imenu Luka.
- Na kraju je Luka iz Zagreba odabrao Alju, a drugi Luka Taru, pa je iz rijalitija ispao influenser Vukašin.
Tokom noći emitovana je sedma epizoda „Love Island Adria“, u kojoj smo odmah na početku saznali da je Entoni odabrao Laru. Iako je Alja ostala bez para, odlukom produkcije zadržana je na ostrvu.
Novi dan doneo je neverovatne obrte i vrele scene, te ne čudi što je ovaj rijaliti za samo nedelju dana potpuno opčinio domaće društvene mreže. Stotine hiljada ljudi komentariše učesnike i tamošnja dešavanja.
Kasnije, momci i devojke su se oprobali u specijalnom izazovu striptiza, u kojem su muškarci plesali za lepši pol.
Dok su se skidali, vreli kadrovi zapalili su Tenerife. Maženje, ljubljenje, ples u krilu i simulacija intimnih odnosa izazvali su buru na digitalnim platformama.
Produkcija je ponovo iznenadila učesnike. Tokom tog izazova u vilu su ušla dva nova momka, a obojica se zovu Luka. Oni su plesali za devojke, a potom razgovarali sa određenim damama.
Ispadanje
Na kraju noći u vilu je ušla Dragana Kosjerina, koja je saopštila da obojica bombšela moraju da odaberu svoj par, a da „otimanje“ devojke znači automatsko napuštanje ostrva za njihove dosadašnje partnere.
Dok je Luka iz Zagreba odabrao Alju, koja je svakako bila sama, drugi Luka odabrao je Taru, te je iz rijalitija izbacio našeg poznatog influensera Vukašina.
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