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Tokom noći emitovana je sedma epizoda „Love Island Adria“, u kojoj smo odmah na početku saznali da je Entoni odabrao Laru. Iako je Alja ostala bez para, odlukom produkcije zadržana je na ostrvu.

Novi dan doneo je neverovatne obrte i vrele scene, te ne čudi što je ovaj rijaliti za samo nedelju dana potpuno opčinio domaće društvene mreže. Stotine hiljada ljudi komentariše učesnike i tamošnja dešavanja.

Kasnije, momci i devojke su se oprobali u specijalnom izazovu striptiza, u kojem su muškarci plesali za lepši pol.

Foto: Printscreen

Dok su se skidali, vreli kadrovi zapalili su Tenerife. Maženje, ljubljenje, ples u krilu i simulacija intimnih odnosa izazvali su buru na digitalnim platformama.

Produkcija je ponovo iznenadila učesnike. Tokom tog izazova u vilu su ušla dva nova momka, a obojica se zovu Luka. Oni su plesali za devojke, a potom razgovarali sa određenim damama.

Ispadanje

Na kraju noći u vilu je ušla Dragana Kosjerina, koja je saopštila da obojica bombšela moraju da odaberu svoj par, a da „otimanje“ devojke znači automatsko napuštanje ostrva za njihove dosadašnje partnere.

Foto: Printscreen

Dok je Luka iz Zagreba odabrao Alju, koja je svakako bila sama, drugi Luka odabrao je Taru, te je iz rijalitija izbacio našeg poznatog influensera Vukašina.

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