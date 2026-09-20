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Pevačica Tanja Savić, koja je nakon razvoda od bivšeg supruga proživela tešku agoniju, danas uživa u vezi sa 11 godina mlađim pilotom Mukijem Bešićem i živi život punim plućima. Pored toga što sa partnerom uveliko planira i proširenje porodice, pevačica ne zaboravlja važne životne lekcije.

Tanja se sada oglasila na svom Instagram profilu i poslala snažnu poruku.

„Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira. Želim vam lepu nedelju!“

1/10 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Marko Kranjc

Ovim emotivnim rečima pevačica je jasno stavila do znanja da je teške trenutke ostavila iza sebe i da su joj mir, zdravlje i nove prilike danas na prvom mestu.

Muki ima sjajan odnos sa Tanjinim sinovima

Inače, Muki, koji je od svoje emotivne izabranice Tanje Savić mlađi 11 godina, sa njom je srećan u dugogodišnjoj vezi, a njene sinove prihvatio je kao svoje.

– Sa mojim sinovima Muki ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sedim pored njega, ostanem zatečena. Oni su sada dečaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam – rekla je pevačica, pa je potom dodala:

– Moji roditelji su sa njim takođe u sjajnim odnosima. Meni je mnogo drago što kad god odemo u Smederevo doček je takav od strane mojih kao da čekaju svoje dete. Tu nema razlike. Nešto neverovatno – rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Usvojila bi dete

Na pitanje da li bi usvojila dete Tanja je rekla:

- Zašto da ne? Usvojili bismo dete, ja sam takva da bih pomogla svima, usvojila bih crnče, usvojila bih decu u Africi, otvorila bih azil za pse. Ta nedužna bića bih zaštitila. Veoma sam empatična.

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