EMIR HABIBOVIĆ POSTAJE OTAC PO ŠESTI PUT! Peva na Šabačkom vašaru dok mu je Tamara u porodilištu, evo kako će se zvati sin
- Emir Habibović večeras peva na Šabačkom vašaru dok njegova supruga Tamara u porodilištu očekuje porođaj.
- Par je sinu dao ime Amir, a njegovim dolaskom Habibović će postati otac po šesti put.
Pevač Emir Habibović večeras nastupa na Šabačkom vašaru, dok istovremeno iščekuje najlepšu vest iz porodilišta. Njegova supruga Tamara samo što se nije porodila, a dolazak njihovog sina očekuje se svakog trenutka.
Tamara se trenutno nalazi u bolnici i već ima bolove, dok Emir zbog ranije dogovorenog nastupa večeras peva na jednom od najpoznatijih vašara u Srbiji.
Pevač je, međutim, sve vreme u iščekivanju poziva iz porodilišta, budući da bi upravo tokom večeri mogao da dobije vest da je njegov naslednik stigao na svet.
Odabrali ime za dečaka
Emir i Tamara već su odabrali i ime za dečaka. Njihov sin zvaće se Amir, a njegovim dolaskom Habibović će postati otac po šesti put.
Za pevača će tako ovogodišnji Šabački vašar sasvim sigurno biti drugačiji od svih prethodnih.
Dok bude zabavljao publiku i ispunjavao poslovne obaveze, misli će mu biti uz Tamaru, koja se priprema za porođaj.
U porodici vlada veliko uzbuđenje, a sada se čeka samo vest iz porodilišta i dolazak malog Amira.
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