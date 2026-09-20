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Pevač Emir Habibović večeras nastupa na Šabačkom vašaru, dok istovremeno iščekuje najlepšu vest iz porodilišta. Njegova supruga Tamara samo što se nije porodila, a dolazak njihovog sina očekuje se svakog trenutka.

Tamara se trenutno nalazi u bolnici i već ima bolove, dok Emir zbog ranije dogovorenog nastupa večeras peva na jednom od najpoznatijih vašara u Srbiji.

Pevač je, međutim, sve vreme u iščekivanju poziva iz porodilišta, budući da bi upravo tokom večeri mogao da dobije vest da je njegov naslednik stigao na svet.

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EMIR HABIBOVIĆ INTERVJU Izvor: Kurir

Odabrali ime za dečaka

Emir i Tamara već su odabrali i ime za dečaka. Njihov sin zvaće se Amir, a njegovim dolaskom Habibović će postati otac po šesti put.

Za pevača će tako ovogodišnji Šabački vašar sasvim sigurno biti drugačiji od svih prethodnih.

Dok bude zabavljao publiku i ispunjavao poslovne obaveze, misli će mu biti uz Tamaru, koja se priprema za porođaj.

U porodici vlada veliko uzbuđenje, a sada se čeka samo vest iz porodilišta i dolazak malog Amira.

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Dejan Aličić sin Ljube Aličića Izvor: Kurir