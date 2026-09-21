NASLEDNICA CEPTER IMPERIJE POKAZALA BRUTALNU LINIJU! Ema Cepter se skinula u minijaturni bikini, pozirala na luksuznoj jahti
- Pratioci su posebno komentarisali njen izgled, preplanuli ten i figuru, uz brojne lajkove i komentare.
- Mlada naslednica je nedavno diplomirala psihologiju u Londonu, a na diplomiranju je bio i njen otac Filip Cepter.
Naslednica poslovne imperije Cepter, Ema Cepter, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Ćerka Filipa i Madlene Cepter objavila je fotografije sa odmora na kojima je u prvi plan stavila svoju izvajanu figuru, a njeno letnje izdanje izazvalo je brojne reakcije pratilaca.
Ema trenutno uživa na porodičnoj jahti, obilazeći luksuzne destinacije, a deo atmosfere sa putovanja odlučila je da podeli i na Instagramu. Pozirala je u minijaturnom kupaćem kostimu, sunčajući se na palubi, dok su do izražaja došli njen preplanuli ten, ravan stomak i duge, zategnute noge.
- Ne zaboravimo da brinemo o onome što nam omogućava da budemo ovde, da osećamo, volimo i doživimo sve što život nosi - napisala je uz objavljene fotografije.
Fotografije su za kratko vreme privukle veliki broj lajkova i komentara, a mnogi su posebno isticali njen izgled i figuru. Ema očigledno dosta pažnje posvećuje treningu i nezi tela, što se može videti i na najnovijim kadrovima sa odmora.
Mlada naslednica inače često na društvenim mrežama deli detalje svojih putovanja i luksuznog načina života, a svojim atraktivnim izdanjima redovno privlači pažnju javnosti.
Diplomirala psihologiju
Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.
Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.
- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.Bogata naslednica
Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.
Bogata naslednica
Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.
Ne zna ko su joj biološki roditelji
Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.
- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.
Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.