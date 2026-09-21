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Naslednica poslovne imperije Cepter, Ema Cepter, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Ćerka Filipa i Madlene Cepter objavila je fotografije sa odmora na kojima je u prvi plan stavila svoju izvajanu figuru, a njeno letnje izdanje izazvalo je brojne reakcije pratilaca.

Ema trenutno uživa na porodičnoj jahti, obilazeći luksuzne destinacije, a deo atmosfere sa putovanja odlučila je da podeli i na Instagramu. Pozirala je u minijaturnom kupaćem kostimu, sunčajući se na palubi, dok su do izražaja došli njen preplanuli ten, ravan stomak i duge, zategnute noge.

- Ne zaboravimo da brinemo o onome što nam omogućava da budemo ovde, da osećamo, volimo i doživimo sve što život nosi - napisala je uz objavljene fotografije.

1/6 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Inatagram

Fotografije su za kratko vreme privukle veliki broj lajkova i komentara, a mnogi su posebno isticali njen izgled i figuru. Ema očigledno dosta pažnje posvećuje treningu i nezi tela, što se može videti i na najnovijim kadrovima sa odmora.

Mlada naslednica inače često na društvenim mrežama deli detalje svojih putovanja i luksuznog načina života, a svojim atraktivnim izdanjima redovno privlači pažnju javnosti.

Diplomirala psihologiju

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

1/10 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Pritnscreen/Instagram

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Ne zna ko su joj biološki roditelji



Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

1/15 Vidi galeriju Ema Cepter - bogata srpska naslednica Foto: Printsceen /instagram