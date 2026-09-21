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Pevač Uroš Živković doživeo je neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru kada je iz publike pogođen ledom. Naime, dok je pevao, prema bini je poleteo led kojim je Uroš pogođen. Pevač je tada zaustavio nastup i direktno se obratio publici.

– Ajde da to ne radite, već da nam bude lepo veče. Ja sam ovde došao zbog vas – rekao je Živković, ne želeći da dodatno zaoštrava situaciju.

Nakon toga nastavio je da peva i izveo još dve pesme, a zatim završio nastup.

00:28 Uroš Živković peva na vašaru Izvor: Kurir

Takav njegov potez iznenadio je deo publike, budući da su mnogi očekivali da će Živković ostati na bini i nastaviti da peva još neko vreme. Ipak, nakon neprijatnosti koju je doživeo, pevač je priveo nastup kraju.

Živković je prethodno napravio odličnu atmosferu pred velikim brojem ljudi, a publika je zajedno sa njim pevala poznate hitove. Vladalo je veliko interesovanje za njegov nastup, budući da je prostor ispred bine bio ispunjen.