ŠOK SCENA IZ ŠAPCA! ŽENA NAŠEG PEVAČA NAPRAVILA HAOS: Ušla pod šator i otela mu mikrofon (VIDEO)
Supruga pevača Darka LazićaKatarina latila se mikrofona na Šabačkom vašaru i pokazala svoj talenat.
Šabački vašar svake godine okuplja narod iz cele zemlje, a pored atrakcija u vidu ringišpila i dobre hrane, neizostavna stavka su sjajni pevači koji na ovoj manifestaciji nastupaju.
Darko je na vašar došao sa suprugom Katarinom, a scena koja je objavljena na Instagramu ostavila je sve pratioce bez teksta.
Naime, Darkova supruga se u jednom trenutku latila mikrofona i zapevala pesmu Sanje Đorđević - "Mutivoda". Kaća je pustila glas, a publika, kao i pevač Ljuba Aličić, kod koga je Darko bio pozvan da peva, bili su oduševljeni njenom izvedbom.
U jednom trenutku vidi se i kako se Darko krsti iznenađen Kaćinom reakcijom.
Gađali ledom Uroša
Podsetimo, pored mnogobrojnih pevača, na Šabačkom vašaru je pevao i Uroš Živković koji je u jednom trenutku doživeo neprijatnost, kada je publika počela da ga gađa ledom.
Pevač je prekinuo sa nastupom, zamolio ih da se pristojno ponašaju, ali je posle dve pesme prekinuo da peva iako su gosti očekivali da će veselje potrajati.