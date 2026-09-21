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Supruga pevača Darka LazićaKatarina latila se mikrofona na Šabačkom vašaru i pokazala svoj talenat.

Šabački vašar svake godine okuplja narod iz cele zemlje, a pored atrakcija u vidu ringišpila i dobre hrane, neizostavna stavka su sjajni pevači koji na ovoj manifestaciji nastupaju.

Darko je na vašar došao sa suprugom Katarinom, a scena koja je objavljena na Instagramu ostavila je sve pratioce bez teksta.

Naime, Darkova supruga se u jednom trenutku latila mikrofona i zapevala pesmu Sanje Đorđević - "Mutivoda". Kaća je pustila glas, a publika, kao i pevač Ljuba Aličić, kod koga je Darko bio pozvan da peva, bili su oduševljeni njenom izvedbom.

U jednom trenutku vidi se i kako se Darko krsti iznenađen Kaćinom reakcijom.

00:25 Darku Laziću žena otela mikrofon Izvor: instagram/darkolazicofficial

Gađali ledom Uroša

Podsetimo, pored mnogobrojnih pevača, na Šabačkom vašaru je pevao i Uroš Živković koji je u jednom trenutku doživeo neprijatnost, kada je publika počela da ga gađa ledom.