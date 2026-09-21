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Pevač Darko Lazić nastupio je na Šabačkom vašaru, gde je pre nastupa govorio za Kurir o počecima karijere, porodici, supruzi Katarini, ali i o najtežem periodu svog života – gubitku oca i brata.

Darko je istakao da ga za Šabac vezuju posebne uspomene, budući da je upravo u ovom kraju počeo da peva još kao dečak.

– Ja sam iz ovog kraja, ovde sam odrastao. U Šapcu sam i počinjao da pevam, tako da mi nije prvi put da pevam na Šabačkom vašaru, ali nije mi ni prvi put da pevam u „Kod Ljube“ – rekao je Lazić.

Kako je objasnio, poziv Ljube Aličića nije ni dovodio u pitanje.

– Ljuba me je pozvao i pitao da li bih mogao da dođem da otpevam par pesama. Rekao sam mu: „Ljubo, za tebe se to pitanje uopšte ne postavlja.“ Ljuba je legenda i čovek koga izuzetno volim i cenim, prvenstveno kao deo svoje porodice. Kada me je pozvao, bez razmišljanja sam rekao: „Naravno“ – ispričao je pevač.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir

U Šapcu pevao sa 13 godina

Darko se prisetio i da je u Šapcu počeo da peva sa svega 13 godina, pa mu posebno znači što nastupa u kraju iz kojeg su potekla neka od najvećih imena narodne muzike.

– Velika mi je čast. I Ljuba i Šaban su odavde, mnogo pevača je ovde počinjalo. Osećam se lepo i veoma prijatno – rekao je on.

Pevač je govorio i o porodičnim obavezama, pa otkrio da je njegov sin Aleksa krenuo u prvi razred.

– Nisam još radio domaće zadatke sa njim, to trenutno radi Marina, ali kada dođe red na mene, svakako da ću morati. Iako sam ja išao više oko škole nego u školu. Više sam išao po ovim kafanskim školama. Ja sam završio kafanski fakultet, ali pomoći ću koliko budem znao – našalio se Darko.

Na pitanje koje granice danas želi da pomera, Lazić je spomenuo očinstvo.

– Da budem još bolji otac, još bolji roditelj. To su neke stvari koje nemaju granica. Da budem tu za svoju porodicu i za porodicu svog pokojnog brata – rekao je.

Kaća ga zavodi svaki dan

Govoreći o supruzi Katarini, Darko je otkrio šta smatra tajnom njihovog odnosa.

– Mi se zavodimo svaki dan. Smatram da ljudi, kada su u vezi, zavode jedno drugo, a kada uđu u brak, kao da sve to prestane. Ja mislim da i u braku mora da postoji hemija i svakodnevno zavođenje da bi brak opstao. Ja i Katarina to imamo i mislim da je to ključ svakog uspešnog braka – rekao je Darko, pa dodao:

– Moramo da se zavodimo, ona mene više, doduše. Ja kada se probudim, svako jutro se ponovo zaljubim u nju.

08:16 Darko Lazić na šabačkom vašaru Izvor: kurir televizija

Živi sa velikom tugom

Darko nije krio da i dalje nosi ogroman bol zbog smrti oca i brata.

– Kako se ja osećam, to samo ja znam. To je jedan bol koji nosim u sebi, ali drugi ljudi to ne smeju da osete, jer sam ja čovek koji mora da zabavlja ljude. Moram da budem nasmejan i profesionalan, a bol u duši nosim samo ja. Ono što ja osećam, ne bih poželeo nikome u životu – rekao je Lazić.

Iskreno je progovorio i o trenucima kada ostane sam.

– Izgubio sam dve najbliže osobe, svog oca i svog brata, u kratkom periodu. Kada radim, to ne prenosim. Kada sam kod kuće, u svoja četiri zida, onda iznesem taj bol i lepo se isplačem kao čovek. Smatram da čovek koji ne plače nije čovek, kao što je Džej rekao. Isplačem se i bude mi lakše – priznao je pevač.

Darko je dodao da se sa takvim gubitkom ne može jednostavno izboriti i da vreme, prema njegovim rečima, ne briše bol.

– Tuga nikada neće proći i rana nikada neće zarasti. Kažu da vreme leči sve, ali vreme ne leči ništa. Čovek samo mora da nauči da živi sa tim. Ja trenutno učim da hodam ponovo, učim da živim sa tim – rekao je Lazić.

Posebno je naglasio da se trudi da bude oslonac svojoj majci, kojoj je gubitak takođe teško pao.