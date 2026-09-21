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Đina Džinović provela je gotovo dva meseca na krstarenju Mediteranom, gde je uživala u putovanju i obilasku brojnih destinacija u društvu majke Meline i njenog supruga Džefrija Arnolda.

Foto: Preent Screen

Po svemu sudeći, tokom putovanja nije nedostajalo ni zanimljivih situacija, a Đina je sada na društvenim mrežama pokazala i gde bi volela da je mama i očuh ubuduće vode. Naime, ona je pozirala ispred muzeja čokolade, a uz fotografiju je ostavila duhovitu poruku upućenu upravo njima.

"Mole se mama i očuh da me od danas samo u ovakve muzeje vode. Hvala“, napisala je Đina uz objavu, jasno stavivši do znanja da joj je ovakav tip obilaska posebno prijao.

Nakon letovanja ispunjenog brojnim putovanjima, obilascima i novim iskustvima, Đina se vratila u Beograd, gde je svojevremeno govorila o utiscima koje je ponela sa krstarenja, ali i o tome kako joj je putovanje donelo svojevrsnu promenu rutine.

Iako joj je boravak na jahti omogućio da obiđe brojne atraktivne destinacije i poseti različite muzeje i znamenitosti, Đini nije uvek prijao tempo putovanja. Kako je tada otkrila, rano ustajanje bilo joj je posebno teško, budući da je navikla na nešto opušteniji ritam.

Đina je ispričala da je tokom putovanja morala da ustaje već oko devet sati ujutru kako bi na vreme krenula u obilazak muzeja, što joj, kako je priznala, nije bilo baš najlakše.

Ipak, sudeći po njenoj najnovijoj objavi, čini se da su joj pojedini obilasci ostali u posebno lepom sećanju, a muzej čokolade očigledno je jedan od njih.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović nosi torbu vrednu oko 15.000 evra na plaži Foto: Printscreen Instagram

"Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju"

Podsetimo, Đina je nedavno u svom vlogu otvoreno govorila o promenama koje joj se dešavaju u životu.

Ona je tada otkrila da je sa majkom i očuhom obišla čak 25 ostrva, ali i da njihova putovanja nisu baš onakva kakva bi ona sama organizovala.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo.

Kako je priznala, u poslednje vreme pokušava da promeni životne navike, a uskoro je očekuje i početak fakulteta.

- U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Đina je istakla i da joj treninzi pomažu da izbaci negativnu energiju, ali i da radi na sebi.

- Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina.