Slušaj vest

Pevačica Suzana Jovanović govorila je o emotivnim i poslovnim izazovima sa kojima se suočava nakon smrti supruga Saše Popovića. Govoreći o ljudima koji su se udaljili nakon Sašinog odlaska, Suzana je otkrila da više nema očekivanja od mnogih kojima je njen suprug bezuslovno verovao.

- Sale je voleo puno ljude, verovao im je previše, ja sam drugačija. Ja sam mišljenja da čovek u moj život treba da uđe, kao prijatelj, mora da prođe stotinke skenera, dok je Sale rasipao svoj radi i trud na ljude, koji nisu to zaslužili - rekla je Suzana Jovanović i nastavila.

- Pokušavala sam da mu predočim neke stvari, kao supruga koja je uvek bila tu uz njega, a i iz iste smo branše. Poznavala sa mnoge ljude, žao mi je što nije prepoznao, ono što sam ja. Rešila sam da stavim sebe na prvo mesto, kada sam Saleta ispratila na drugi svet. Da me neko ne razume pogrešno, porodica mi je na prvom mestu. Od ljudi više ne očekujem, da se ne bih razočarala. Telefon više ne zvoni, udaljavaju se. Sale im je bio jedino potreban, a ja ne, očigledno.

1/6 Vidi galeriju Suzana otvorila dušu o bolnom gubitku supruga i najtežim danima koje je imala zbog njegov odlaska. Foto: Pink

Nisam bila na čelu imperije

- Kao što sam rekla, on im je jedino potreban. Ja nisam bila na čelu jedne imperije, koje je on bio deo. Mislili su tako, ali sam ja delila sve sa njim, mnoge stvari znam, a možda i jednog dana napišem knjigu o svemu tome.

- Nikada ja nisam sama, nikada me Bog nije napustio. Sale me je napustio fizički, ali duhovno, on je sa mnom, kao i Gospod Bog. Svim tim ljudima želim sve najbolje, žao mi je jer u meni vide nekog neprijatelja. Ne znam da li me gledaju kao konkurenciju, ne znam zašto se plaše, jer ja nisam osoba koja se lakta, jer da jesam, ne bih se skidala sa televizije. Uvek sam bila i ostaću skromna. Neko sam ko treba da nosi sa sobom lepotu, dobrotu i ljubav - rekla je Suzana u emisiji „Premijera vikend specijal“.

Rasprodaja imovine

Nakon Popovićeve smrti, Suzana je morala sama da preuzme i završi brojne poslovne obaveze.

- Stalno mi je govorio da želi da postane deka, pričao je stalno o tome, jer smo zaista sve ostvarili, to mi je najžalije, jer to nije sačekao. Nakon Saleta sam ja ostala da sklopim kompletan mozaik svega onoga što je on stvarao, neke privatne, stvari, privatne poslove, a oko mene su ostali sve muškarci. Sebi sam rekla ''Sule, pa kakva si ti kraljica''. Uspela sam da sve držim pod kontrolom i da sve poslove privedem kraju. Neke sam privela kraju, neke nisam, ali sam se zaista trudila, trudim se maksimalno i zahvalna sam Bogu na svemu što imam i što sam postigla.

Takođe se osvrnula i na navode o imovini u inostranstvu i automobilima:

- Imovinu nemamo u inostranstvu, u Opatiji nemamo ništa, jer sam sve prodala. Ostavila sam samo belog BMW-a, kojeg je Sale voleo, a volim ga i ja, eto.