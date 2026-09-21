Slušaj vest

Prijateljstvo Katarine Živković i Kije Kockar prekinuto je pre nekoliko godina, ali njihov nekada blizak odnos i dalje povremeno privlači pažnju javnosti.

Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Katarina je sada gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal“, gde je, između ostalog, dobila pitanje o izjavi svoje nekadašnje prijateljice da o njoj još uvek nije rekla sve.

Ipak, pevačica ovog puta nije želela da se upušta u nove rasprave niti da dodatno komentariše njihov odnos. Katarina je jasno stavila do znanja da je trenutno fokusirana na svoj život, posao i obaveze, ne želeći da se vraća na stare priče i sukobe.

Poručila je da joj je žao što Kija, kako ona smatra, energiju ne usmerava na stvari koje bi joj više koristile, dodajući da bivšoj prijateljici ne želi ništa loše.

- Što se mene tiče, ja se bavim svojim životom. Žao mi je što energiju ne usmeri ka sebi i onome što bi moglo da joj pomogne. Ne mrzim nikoga, želim joj da joj se sve ostvari. Nisam zarobljenik neke prošlosti. Što se mene tiče, svima želim sreću, ako mislite lepo, lepo će vam i biti. Bavim se svojim životom i nemam vremena za gluposti. Meni je je žao, volela bih da usmeri energiju na neke konstruktivne stvari.

Kada je reč o sujeti na estradi, Živkovićeva je objasnila da bira ljude kojima je okružena i da se trudi da se skloni od onih za koje proceni da joj ne žele dobro.

Dodala je i da bez problema prati uspehe svojih kolega, jer smatra da tuđi rezultat može da joj bude motivacija da i sama napreduje.

- Nisam u toj poziciji da nekom polažem račune, da upravlja mojom karijerom, pa da moram da polažem račune, da me nečija sujeta ne bi sabotirala. U poslednjih nekoliko dana sam imala nekoliko sastanaka sa uspešnim, divnim ljudima, koji nisu sujetni, jer su svesni sebe. Ja biram društvo. Ne sedim sa ljudima koji su loši, koji mi ne misle dobro, tako se štitim od loših ljudi.

1/5 Vidi galeriju Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kija ponovo udarla na Kaću

Podsetimo, Kija Kockar, gotovo godinu dana nakon što je u javnosti otvoreno govorila o odnosu sa Katarinom Živković, ponovo se osvrnula na njihov nekadašnji odnos i poručila da i dalje stoji iza svega što je rekla.

– Stojim iza svega što sam rekla. Ja nikome nisam otkrila identitet. Pozdrav za Stojketa! Ta osoba je na svim portalima bila poznata davno pre mene, tako da se može znati o kome je reč. Ja nisam otkrila ništa što nije privatno – poručila je Kija.

Ona je istakla da nije želela da iznosi privatne detalje njihovog odnosa, naglašavajući da obe dobro znaju koliko toga postoji između njih što nikada nije dospelo u javnost.

– Ne želim da otkrivam privatno. Ona vrlo dobro zna koliko stvari obe imamo. A ono što je ona uradila… Toliko godina smo se družile, a onda izmisliš sve. Mogla je da kaže milion stvari koje su tačne, ali ona je izmislila sve – rekla je Kija.

Kija je dodala da joj je upravo to posebno zasmetalo, jer smatra da je posle toliko godina prijateljstva očekivala drugačiji odnos.

– Onda mi nije bila toliko dobra drugarica ako me nije slušala – zaključila je Kija.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar otkriva detalje odnosa sa Kaćom Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Preent Screen, Pritnsceen/Instagram

"Kija vapi za pažnjom u medijima"

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima - napisala je ona.