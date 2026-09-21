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Pevač Goran Bare imao je nastup u Makarskoj koji je trajao svega nekoliko minuta. Njegov koncert je prekinut već tokom prve pesme, a sa bine ga je izvelo obezbeđenje.

Goran Bare nastupao je u nedelju uveče u Makarskoj, ali je njihov koncert neočekivano prekinut već tokom prve pesme.

Umesto očekivanog rok spektakla, njegov nastup trajao je svega nekoliko minuta. Na snimcima koji su se nakon koncerta proširili mrežama vidi se kako muzičar uz pomoć drugih osoba napušta scenu, dok ga je okupljena publika sa scene ispratila aplauzom.

- Goran Bare večeras na festivalu „Modro i zeleno“ u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pesmu.Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom - napisano je.

Snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije i podeljene komentare pratilaca na društvenim mrežama: "Ne daj se Bare. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te", napisala je jedna korisnica u komentarima, prenosi Slobodna Dalmacija.

Među ostalim reakcijama našli su se i komentari poput: "Teško je ovo gledati", "Žalosno"...