Slušaj vest

Festival „Kolašin ECHO“ koštao je ukupno 381.000 evra, od čega je za nastupe regionalnih muzičkih zvezda izdvojeno 177.500 evra, a najviše Svetlani Ceci Ražnatović - 75.000 evra.

To proizilazi iz sabiranja svih stavki troškova koje su „Vijestima“ dostavili iz Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama.

Uz honorare izvođača, značajan deo troškova odnosio se na produkciju, obezbeđenje, autorska prava i promociju trodelnog festivala.

Opština Kolašin najveći pojedinačni honorar - 75.000 evra neto, ugovorila je za nastup Svetlane Cece Ražnatović. Gostovanje „Lexington“ benda koštalo je poreske obveznike 25.000 evra, „Magla benda“ i S.A.R.S.-a po 15.000, Džejle Ramović 13.500, Mirze Selimovića 12.000, Sanje Vučić 9.000, Bobana Rajovića 8.000, a Katarine Grujić 5.000 evra.

Prema dokumentaciji dostavljenoj „Vijestima“, Opština je platila 31.323 evra poreskih obaveza po osnovu ugovora s glavnim izvođačima, dok je za predizvođače izdvojeno 23.000 evra.

Ugovor za nastup Svetlane Ražnatović, zaključen 29. jula s beogradskom firmom „Kamarad produkcija MD“, predviđao je dvosatni koncert 15. avgusta na gradskom trgu. Opština se obavezala da honorar od 75.000 evra neto uplati u dve jednake rate - 37.500 evra do 7. avgusta i još toliko do 12. avgusta, tri dana pre nastupa.

Prevoz, smeštaj, večera u sobi, obezbeđenje...

Honorar nije bio jedina obaveza Opštine. Ugovorom je preuzela troškove prevoza Svetlane Ražnatović i tri člana njene ekipe od Aerodroma Podgorica do Kolašina i nazad, hotelskog smeštaja izvođačice i pratnje, kao i večere pre tonske probe. Večera je predviđena na bazi švedskog stola, uz mogućnost posluge u sobi za Ražnatović, na njen zahtev. Opština je bila dužna da obezbedi binu, ozvučenje, rasvetu, licencirano obezbeđenje i zaštitu izvođačice i pratnje tokom transfera.

Ugovor detaljno uređuje i promociju. Ražnatović se obavezala da na svom zvaničnom Instagram profilu podeli prethodno usaglašeni vizual najave i da tokom nastupa, u skladu s umetničkim konceptom i dogovorom s organizatorom, pozdravi publiku i promoviše festival i Kolašin. Za eventualni promotivni video i intervju ostavljena je mogućnost naknadnog dogovora - njihova realizacija nije bezuslovno ugovorena.

Opština, prema ugovoru, nije mogla ni da koristi lik srpske pevačice bez ograničenja: na statičnim promotivnim vizualima Cecina fotografija ili lik nisu smeli biti prikazani zajedno s fotografijama ili likovima drugih izvođača. Za prikazivanje logotipa komercijalnih sponzora na video-bimu tokom njenog nastupa bila je potrebna prethodna saglasnost, dok su logotipi institucionalnih partnera mogli biti prikazivani.

Ako bi Opština otkazala koncert nakon korišćenja njenog imena i lika za reklamiranje, izvođačka strana bi, prema ugovoru, imala pravo da zadrži uplaćeni iznos.

Bina, autorska prava, medijske usluge, toaleti...

Za binu, tehničku produkciju i prateće usluge za potrebe Festivala izdvojeno je 48.763 evra, za autorska i srodna prava, odnosno PAM CG, 25.300 evra, a za obezbeđenje izvođača i javnih skupova, uključujući zaštitne ograde, 20.073 evra. Te tri stavke zajedno iznose 94.136 evra.

Mobilni toaleti koštali su 8.766,45 evra, smeštaj i ishrana izvođača i drugih angažovanih lica 6.799, scenski efekti 4.990, a dodatno angažovanje hitnih službi i Crvenog krsta 3.340 evra.

Za medijske usluge i promotivne aktivnosti izdvojeno je 31.145,16 evra, navodi Opština. U tu stavku svrstani su medijsko i digitalno oglašavanje, izrada i štampa promotivnih materijala, PR aktivnosti, foto i video produkcija, snimanje dronom, kao i priprema i realizacija materijala za emisije „Exkluziv“ i „Exploziv“ na TV Prva.

Obuhvaćeni su i angažmani po ugovorima o delu, te poslovi brendiranja i razvoja vizuelnog identiteta festivala.

Iz Sekretarijata su objasnili da se deo promotivnih aktivnosti odnosio i na dalji razvoj brenda „Kolašin ECHO“, njegovih karakterističnih vizuelnih elemenata i prepoznatljivosti.

Ugovori pokazuju da su promotivne obaveze postojale i na strani dela izvođača. U ugovorima za nastupe S.A.R.S.-a, Sanje Vučić, Mirze Selimovića, „Magla benda“ i Katarine Grujić predviđeno je dostavljanje kratkog videa najave i njegovo objavljivanje na zvaničnim društvenim mrežama, najkasnije 14 dana pre nastupa. Predviđen je i kratak intervju novinarskoj ekipi angažovanoj od Opštine neposredno pre koncerta. Iz dostavljenog pregleda troškova nije moguće utvrditi kako je novac iz stavke medijskih usluga raspoređen na produkciju i promociju tih sadržaja.

Tvrde da se ulaganje isplatilo

„Kolašin ECHO“ festival najskuplja je ovogodišnja kolašinska manifestacija i koštala je značajno više nego što se ukupno izdvaja za sve ostale, uključujući Međunarodni festival alternativnog teatra „Korifej“, Internacionalni tango kamp, Bjelasica Trail, Etno festival...

Međutim, iz Opštine i Turističke organizacije tvrde da se uloženi novac za koncerte i te kako isplatio lokalnoj privredi.

Direktorka Turističke organizacije Zorica Milašinović nedavno je kazala „Vijestima“ da je naročito interesovanje izazvao treći deo festivala, „No Control“, u okviru kojeg je nastupala i Ražnatović.

„Tokom vikenda kada je održan završni deo manifestacije u privatnom smeštaju u Kolašinu nije bilo slobodnih mesta. Festival je tako dodatno doprineo popunjenosti smeštajnih kapaciteta i obogatio letnju turističku ponudu grada, ali i značajno doprineo lokalnoj privredi“, tvrdi Milašinović.

Za organizaciju festivala „ECHO“ zadužen je pre svega Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, a sekretar Vuk Vuković za „Vijesti“ kaže da se festival razvija s ciljem da ima vrednost za grad i nakon što se koncerti završe.