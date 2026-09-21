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Za veliki jubilej, 25 godina karijere, Željko Vasić 7. novembra priprema koncert u Sava Centru kakav do sada nije imao. Uoči toga, objavio je i spot za novu pesmu "Cimet i med”.



U Plavoj dvorani, na najlepšoj sceni u regionu, Vasić će 7. novembra nastupiti sa čak 25 muzičara. Kaže da je promenio kompletan koncept nastupa – muziku, produkciju i vizuelni identitet.

"Promenio sam sve. Prilagodio sam ga nečemu što se danas sluša u svetu, nekoj vrsti 'high class' produkcije i zvuka", kaže pevač.



Zašto Sava Centar

"Ogroman je prostor i daje mnogo prostora za vizuelnost. Ja sam vizuelni tip, takva mi je i muzika", objašnjava Vasić. Kao najveće uzore izdvaja Stinga i grupu The Police, dok domaću scenu i mlađe kolege, priznaje, manje prati – "bavim se sobom".

Nova pesma "Cimet i med"

Uoči koncerta stigao je i spot za novu pesmu "Cimet i med". To je prva od četiri najavljene numere, svaka drugačijeg stila. Druga izlazi 16. septembra, a još dve stižu u oktobru.

Dueti? "Nećemo"



Kratko i duhovito, Vasić poručuje da na koncertu dueta neće biti – osim ako ne nastanu spontano.

"Slučajno sam postao pevač"

Vasić otkriva da karijeru nikad nije planirao – u pevače je "upao" kada je zamenio kolegu koji nije došao na svirku. Kao prekretnicu navodi 2000. godinu i pesmu "Žena kao ti", predstavljenu na Sunčanim skalama. Na pitanje koja mu je godina bila najbolja, odgovorio je u svom stilu: "1979. – tada sam rođen. Dobra berba."

Publiku 7. novembra u Sava centru očekuje veče koje spaja 25 godina karijere, 25 muzičara na sceni i sasvim nov muzički koncept pevača koga vole sve generacije.

Ulaznice u prodaji na tickets.rs - https://tickets.rs/event/zeljko_vasic_27731