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Gordana Adamov poznatija kao Lepa Lana devedesetih godina je radila punom parom i punila dvorane širom Jugoslavije. Družila se sa kolegama sa estrade sa kojima je putovala po zemlji i svetu. Jednom prilikom, muzička zvezda je sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem nastupala u Švajcarskoj.

Foto: Youtube

Nezaboravni trenuci

Prisustvovala je neobičnoj sceni koje se prisetila u razgovoru za Kurir.

- Jedna devojčica dočakala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cveća, ali za Zdravaka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga - govorila je Lana i dodala:

1/5 Vidi galeriju Pevačica koja je ostavila trag na muzičkoj sceni Foto: Saša Urošev, Printscreen Youtube / lepalanasuzanamalilosin, Printscreen

- Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe". Ona uzme čaršav i obavije se, a Šaban kaže: "Nema problema, ako on neće da te pusti da spavaš u sobi dođi kod mene". Mi smo se posle smejali i šalili. Bilo je zaista anegdota.

U intervjuu za Kurir legendarna pevačica je otkrila sve iz života i posla.

Prisetila se perioda u jeku najveće slave

Život u Americi joj je bio veliko iskustvo

1/5 Vidi galeriju Pevačica se povukla sa estrade Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Petar Aleksić

Lepa Lana je zbog poslovnih obaveza jedan period živela u Njujorku:

- Sada ću vam ispričati o mom životu pravu istinu. Pričaju o meni svakakve priče, konkretno da sam otišla iz Amerike jer sam se uplašila, pa da su kolege htele da me ubiju, zaista zastrašujuće. Imam 65 godina, dostojanstvena sam žena i ne volim da se o meni govori nešto što nije istina. Nisam bila miljenica nekih ljudi jer sam bila svoja. Nikada se nisam iselila iz naše zemlje. U Americi sam bila poslovno. Jeste da sam mislila da ću moći da živim na tim prostorima, ali sam se vratila zbog niza faktora. Mi smo u Kikindi napravili kuću.