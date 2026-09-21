GOLA OBOŽAVATELJKA ČEKALA ČOLU U KREVETU! Pevačica otkrila detalje skandalozne scene stare 40 godina
- Lepa Lana se prisetila susreta sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem u Švajcarskoj, kada je obožavateljka čekala Čolu u njegovoj sobi.
- Pevačica je ispričala da je devojka bila obnažena u krevetu, a Čolić je zamolio da izađe, dok je Šaban sve okrenuo na šalu.
Gordana Adamov poznatija kao Lepa Lana devedesetih godina je radila punom parom i punila dvorane širom Jugoslavije. Družila se sa kolegama sa estrade sa kojima je putovala po zemlji i svetu. Jednom prilikom, muzička zvezda je sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem nastupala u Švajcarskoj.
Nezaboravni trenuci
Prisustvovala je neobičnoj sceni koje se prisetila u razgovoru za Kurir.
- Jedna devojčica dočakala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cveća, ali za Zdravaka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga - govorila je Lana i dodala:
- Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe". Ona uzme čaršav i obavije se, a Šaban kaže: "Nema problema, ako on neće da te pusti da spavaš u sobi dođi kod mene". Mi smo se posle smejali i šalili. Bilo je zaista anegdota.
U intervjuu za Kurir legendarna pevačica je otkrila sve iz života i posla.
Prisetila se perioda u jeku najveće slave
Život u Americi joj je bio veliko iskustvo
Lepa Lana je zbog poslovnih obaveza jedan period živela u Njujorku:
- Sada ću vam ispričati o mom životu pravu istinu. Pričaju o meni svakakve priče, konkretno da sam otišla iz Amerike jer sam se uplašila, pa da su kolege htele da me ubiju, zaista zastrašujuće. Imam 65 godina, dostojanstvena sam žena i ne volim da se o meni govori nešto što nije istina. Nisam bila miljenica nekih ljudi jer sam bila svoja. Nikada se nisam iselila iz naše zemlje. U Americi sam bila poslovno. Jeste da sam mislila da ću moći da živim na tim prostorima, ali sam se vratila zbog niza faktora. Mi smo u Kikindi napravili kuću.