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Pevačica Maja Šuput, koju pojedini mediji nazivaju jednom od najbogatijih pevačica na Balkanu, privukla je pažnju javnosti nakon što je snimljena na zagrebačkom aerodromu u društvu Emila Tedeskog mlađeg, sina poznatog hrvatskog preduzetnika.

Foto: Printscreen Instagram

Maja je nedavno raskinula vezu sa Šimom Elezom, koji je od nje mlađi 19 godina, a sada su se pojavile fotografije i snimci njenog susreta sa Tedeskim mlađim.

Prema pisanju portala 24sata.hr, jedan od čitalaca zatekao se na aerodromu u trenutku njihovog susreta, pa je zabeležio njihovo druženje. Kako navodi očevidac, Maja i Emil delovali su veoma prisno, što je odmah privuklo pažnju prisutnih.

Očevidac sa zagrebačkog aerodroma ispričao je i detalje njihovog susreta, a upravo njegovo svedočenje dodatno je podgrejalo priče o njihovom odnosu:

"Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vreme. Ne znam gde putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smeju se i baš deluju zaljubljeno“.

Otkrila da putuje u London

1/11 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagram

Ubrzo nakon toga, pevačica je na društvenim mrežama objavila da putuje u London, gde započinje svoju „rođendansku nedelju“, budući da za nekoliko dana slavi 47. rođendan.

Maja Šuput je svoj privatni život držala podalje od javnosti još od raskida sa Šimom Elezom. Sa druge strane, Emil Tedeski mlađi prošle godine se razišao od Nike Perenčević, ćerke Mihajla Perenčevića, sa kojom je ranije bio u braku.

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Maja Šuput je zaradu sa svojih muzičkih nastupa usmerila u unosne biznise koje je razvijala sa bivšim suprugom. Pored toga što je poznata po nastupima koji privlače pažnju javnosti, malo je poznato i da je njen pokojni otac bio Boris Šuput, istaknuti hrvatski estradni menadžer koji je sarađivao sa velikim muzičkim zvezdama.